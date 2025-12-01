צַדִּיק מַה פָּעָל מורשת הרב געשטטנר זצ"ל חיה | 15 שנים להסתלקותו של בעל ה'להורות נתן' קהל מכובד התכנס במוצאי שבת קודש האחרונה למעמד מיוחד לציון חמש עשרה שנים להסתלקותו של הגאון הצדיק רבי נתן געשטטנר זצ"ל, ראש ישיבת 'פנים מאירות' בעל ה"להורות נתן" |האירוע, שנערך לטובת חיזוק והחזקת כולל האברכים 'פנים מאירות', העניק למשתתפים הצצה מחודשת לגדלותו והיקף פועלו של בעל ההילולא | במהלך הערב הושמעו דברי שבח והערכה מרבנים חשובים, אשר העלו על נס את מורשתו של ראש הישיבה זצ"ל והאירו קווים לדמותו הגדולה | המעמד הגיע לשיאו בהקרנת מצגת וידאו מרגשת אשר סקרה את מפעל חייו העצום של הרב המנוח זצ"ל בהפצת תורה ויראה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 14:13