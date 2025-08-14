"כל מן דין סמוכו לנא": קבוצת אברכים הוכתרו כמורי הוראה חדשים

במעמד מרגש ומרומם, התקיים בירושלים מבחן מסכם באורך של מספר שעות על כל הלכות טהרה, עבור אברכי כולל "אהבת ציון – זיבנבערגן". המבחן נערך בפני גדולי הפוסקים בדורנו, אשר בחנו את האברכים בעיון ובקפדנות רבה.

האברכים שעמדו בכור המבחן אצל הרבנים הגאונים: רבי משה שטרנבוך, רבי משה בראנדסדורפר, רבי יהושע ראזנבעגער, גאב"ד אונגוואר ארה"ב, רבי אליעזר נייהוז, רבי יעקב מאיר שטרן ואצל גאב"ד אייזנשטאט ארה"ב. האברכים, אשר השקיעו זמן ומאמץ בלימוד מעמיק של הלכות טהרה, הפגינו ידע נרחב ושליטה בפרטי ההלכה. הפוסקים הביעו את הערכתם הרבה לרמת ההכנה וההבנה של הנבחנים. בסיום המבחן, הוענקו לאברכים המצטיינים תעודות "מורי הוראה", המהוות הכרה רשמית ביכולתם לפסוק הלכה ולהורות לציבור. האירוע מהווה ציון דרך משמעותי במסלול ההכשרה של תלמידי חכמים, ומחזק את מעמדם כמורי הוראה מוסמכים בקהילותיהם.