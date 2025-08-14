כיכר השבת
הישג תורני מרשים

"כל מן דין סמוכו לנא": קבוצת אברכים הוכתרו כמורי הוראה חדשים

אברכי כולל "אהבת ציון – זיבנבערגן" עברו מבחן מקיף בהלכות טהרה בפני גדולי הפוסקים בירושלים, בבית שמש ובבני ברק, האברכים המצטיינים קיבלו תעודות "מורי הוראה" המסמיכות אותם להורות הלכה | צפו בתיעוד (חרדים)

הגאון רבי יעקב מאיר שטרן בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)

במעמד מרגש ומרומם, התקיים בירושלים מבחן מסכם באורך של מספר שעות על כל הלכות טהרה, עבור אברכי כולל "אהבת ציון – זיבנבערגן". המבחן נערך בפני גדולי הפוסקים בדורנו, אשר בחנו את האברכים בעיון ובקפדנות רבה.

האברכים שעמדו בכור המבחן אצל הרבנים הגאונים: רבי משה שטרנבוך, רבי משה בראנדסדורפר, רבי יהושע ראזנבעגער, גאב"ד אונגוואר ארה"ב, רבי אליעזר נייהוז, רבי יעקב מאיר שטרן ואצל גאב"ד אייזנשטאט ארה"ב.

האברכים, אשר השקיעו זמן ומאמץ בלימוד מעמיק של הלכות טהרה, הפגינו ידע נרחב ושליטה בפרטי ההלכה. הפוסקים הביעו את הערכתם הרבה לרמת ההכנה וההבנה של הנבחנים.

בסיום המבחן, הוענקו לאברכים המצטיינים תעודות "מורי הוראה", המהוות הכרה רשמית ביכולתם לפסוק הלכה ולהורות לציבור. האירוע מהווה ציון דרך משמעותי במסלול ההכשרה של תלמידי חכמים, ומחזק את מעמדם כמורי הוראה מוסמכים בקהילותיהם.

גאב"ד אייזנשטאט בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
גאב"ד אייזנשטאט בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יהושע רוזנברג בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יהושע רוזנברג בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
גאב"ד אונגוואר ארה"ב בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה ברנסדורפר בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי משה שטרנבוך בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
מבחן על כל הלכות טהרה בכולל 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יעקב מאיר שטרן בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)
הגאון רבי יעקב מאיר שטרן בוחן את אברכי 'אהבת ציון - זיבנבערגן' (צילום: שמואל דריי)

כיכר השבת
