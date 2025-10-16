כיכר השבת
רגע מכונן בקהילה

"רמות מתקדשת בתורה": 100 סיומי מסכתות היסטוריים ומעמד הקבלת פני גדולי התורה

רשמי קדושה נעלים נרשם במהלך ימי החג בשכונת רמות בירושלים, כאשר מאות מבני הקהילה ומכלל ציבור בני התורה בשכונה נהרו למעמד 'הקבלת פני מרנן ורבנן' מיוחד, ששולב בחגיגת סיום מדהימה של מאה מסכתות, שנערך בקהילת "מסילת ישרים רמות א'" | דוד ארזני מגיש תיעוד מרהיב (חרדים)

(צילום: דוד ארזני )

הוד והדר של תורה נרשם במהלך חג הסוכות החג בשכונת רמות בירושלים, כאשר מאות מבני הקהילה ומכלל ציבור בני התורה בשכונה נהרו למעמד 'הקבלת פני מרנן ורבנן' מיוחד, ששולב בחגיגת סיום מדהימה של מאה מסכתות. האירוע המרשים נערך בקהילה המפוארת "מסילת ישרים רמות א'".

את המעמד פתח ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, בשיעור למדני עמוק שהותיר רושם רב על המשתתפים, בהמשך המעמד נערכה תפילת מנחה ואחריה שמחת חג.

המעמד, שביטא את עוצמת התורה והקהילה בשכונה, נערך בהשתתפות שורה ארוכה של גדולי תורה, ביניהם: ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הגאון רבי שלמה ידידיה זעפראני, הגאון רבי יעקב שרבאני, הגאון רבי שלום ביטאן, הגאון רבי יוסף חיים סויסה, הגאון רבי זבדיה כהן והגאון רבי שמעון מועלם.

שיא המעמד המרגש הגיע עם סיומי מסכתות של כמאה בחורים, שהגיעו כנציגים מכלל קהילות הקודש הפורחות בשכונת רמות. הסיומים הללו המחישו את פירות לימוד התורה הנפלאים ואת הגידול העצום של עולם התורה במקום.

(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )
(צילום: דוד ארזני )

