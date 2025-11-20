הגה"צ רבי געציל ברקוביץ ורבני סאטמר בשיעורו השבועי של הגר"מ שטרנבוך ( צילום: דניאל נפוסי )

אירוע מיוחד התקיים אמש בכולל תשובות והנהגות של הפוסק הגר"מ שטרנבוך, האישיות הרבנית הבכירה בסאטמר, הדיין הותיק והמיתולוגי של קריית יואל, הגאון הגדול רבי געציל ברקוביץ, בעל ה'אגלי דבש' מתלמידיו של האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר זי"ע, השתתף אמש יחד עם האחים הרבנים לבית סאטמר רבי הרצקא ורבי מאיר צוויבעל בשיעורו השבועי של הפוסק הגר"מ שטרנבוך הנמסר מידי שבוע לתלמידיו חברי כולל תשובות והנהגות.