אירוע מיוחד התקיים אמש בכולל תשובות והנהגות של הפוסק הגר"מ שטרנבוך, האישיות הרבנית הבכירה בסאטמר, הדיין הותיק והמיתולוגי של קריית יואל, הגאון הגדול רבי געציל ברקוביץ, בעל ה'אגלי דבש' מתלמידיו של האדמו"ר הרה"ק רבי יואל מסאטמר זי"ע, השתתף אמש יחד עם האחים הרבנים לבית סאטמר רבי הרצקא ורבי מאיר צוויבעל בשיעורו השבועי של הפוסק הגר"מ שטרנבוך הנמסר מידי שבוע לתלמידיו חברי כולל תשובות והנהגות.
הדיין של סאטמאר קיבל את פני הגר"מ בהתרגשות מיוחדת, והתבטא כי כדאי היה לו לבוא לארץ רק כדי לחזות בנועם זיו פניו של הפוסק.
לאחר השיעור כיבד הגר"מ את הדיין של סאטמאר הגאון רבי געציל ברקוביץ, למסור שיעור תורני עמוק במקום בפני תלמידי הכולל.
לקראת סיום המעמד פצחו הקהל בשירת 'לקיים בנו חכמי ישראל' מתוך תפילה לאריכות ימיו ושנותיו של הגר"מ שטרנבוך, ולאחר מכן נעמדו האחים הרבנים לבית סאטמאר רבי הרצקא ורבי מאיר צוויבעל לשאת דברי חיזוק וברכה קצרים לכבוד המאורע.
0 תגובות