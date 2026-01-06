בשבוע הראשון של ימי השובבי"ם, הנחשבים לימים מסוגלים ומקודשים ביותר לתיקון הנפש ופגם הברית, התכנסו אתמול (שלישי) עשרות אברכים, בני תורה ועמך בית ישראל למעמד עוצמתי של 'תיקון היסוד' בבית הכנסת "אביר יעקב" בבני ברק

המעמד נערך בראשותו של הדיין המקובל הגאון רבי ציון בוארון, שהגיע למקום כדי להנהיג את סדר התפילה והתיקון.

הערב נפתח בסדר סליחות ותחנונים בהתעוררות גדולה. לאחריהם, נשא דברי כיבושין המרא דאתרא, הרה"ג ר' אהרן מועלם, שעמד בדבריו על חשיבות הניצול של ימי השובבי"ם. "אלו ימים שבהם שערי שמיים פתוחים לכל מי שמבקש לשוב ולהיטהר", אמר הרב, "ההתכנסות הזו ברוב עם היא הכוח הגדול ביותר לעורר רחמי שמיים עלינו ועל כלל ישראל".

רגעים של רוממות רוח נרשמו בעת עריכת ההקפות סביב התיבה, כנהוג במעמדי תיקון אלו, בשילוב הדלקת נרות לעילוי נשמת הצדיקים. הציבור, שגדש את היכל בית הכנסת, הצטרף בשירה ובזעקה, כשהאווירה בבית הכנסת הפכה לטעונה בקדושה ובהתעלות שמעל לזמן.

בסיום סדר התיקון, עברו המשתתפים בסך לפני הגאון רבי ציון בוארון. למרות השעה המאוחרת, קיבל הרב את הקהל הקדוש במאור פנים, בירך כל אחד ואחד לישועה ולהצלחה, והשיב לשאלות בענייני הלכה, הנהגה ויראת שמיים. רבים מהאברכים ביקשו לקבל עצה והדרכה אישית מהרב כיצד להמשיך את המומנטום הרוחני של ימי השובבי"ם אל תוך חיי היומיום.

המשתתפים יצאו מהמעמד בתחושת זיכוך עמוקה, תוך שהם מודים למארגני הערב על היוזמה הברוכה, שהפיחה רוח חיים וחיזוק בקהילה כולה בתקופה זו של השנה.