ריקוד ספונטני: כך חגגו ב'תורה ויראה' את סיום 23 אלף דפי גמרא בעל פה

גדול היה המעמד לכבודה של תורה, עת התאספו כלל ילדי תלמוד תורה 'תורה ויראה' בירושלים למעמד אדיר של סיום עשרים ושלוש אלף דפי גמרא | הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין שפיאר את המעמד בהופעתו הכבודה, פצח במחול לפני התלמידים ברוב התרגשות | צפו בתיעוד (חרדים) 

חלוקת פרסים בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)

בתלמוד תורה 'תורה ויראה' בעיה"ק ירושלים, נחגגה מעמד נרגש של סיום מסכתות וחלוקת פרסים. במעמד ציינו סיכום שנה של שקידה והתמדה, במהלכה נבחנו התלמידים על למעלה מ23,548 דפי גמרא בעל פה.

במסגרת המעמד, חולקו פרסים לתלמידים היקרים המצטיינים שהצטיינו בבקיאות במסכתות בבא קמא ובבא מציעא. רגע זה סימן את גודל ההשקעה והמסירות של התלמידים, אשר הקדישו מזמנם כדי לרכוש ידיעות בתורה.

את המעמד המכובד פיארו בהופעתם הכבודה, הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין והאדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, לצד רבנים ומשפיעים רוחניים נוספים.

שיא של התרגשות נרשם במעמד, כאשר ברגע אחד, ללא הודעה מוקדמת פצח הגרי"ד טורצ'ין בריקוד סוער, מלא בלהט אש קודש, מול התלמידים המצטיינים שהריעו בהתרגשות. הריקוד, שביטא את השמחה האדירה על לימוד התורה, העלה את המעמד לרמה חדשה של קדושה וכיסופים.

בסיום המעמד, קיבלו ילדי החמד מתנות יוקרתיות, ובהן סטים של ספרי משנה ברורה, כהוקרה על עמלם הרב.

חלוקת פרסים בת"ת 'תורה ויראה' (צילום: שמואל דריי)
2
לשיטתם יש אינטרנט בכלל? אז למה היח״צ?
יוד
1
בלי עין הרע, ברוך שמסר עולמו לשומרים!!
הוד והדר

