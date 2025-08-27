בתלמוד תורה 'תורה ויראה' בעיה"ק ירושלים, נחגגה מעמד נרגש של סיום מסכתות וחלוקת פרסים. במעמד ציינו סיכום שנה של שקידה והתמדה, במהלכה נבחנו התלמידים על למעלה מ23,548 דפי גמרא בעל פה.

במסגרת המעמד, חולקו פרסים לתלמידים היקרים המצטיינים שהצטיינו בבקיאות במסכתות בבא קמא ובבא מציעא. רגע זה סימן את גודל ההשקעה והמסירות של התלמידים, אשר הקדישו מזמנם כדי לרכוש ידיעות בתורה.

את המעמד המכובד פיארו בהופעתם הכבודה, הגה"צ רבי יהושע דוד טורצ'ין והאדמו"ר מקהל חסידי ירושלים, לצד רבנים ומשפיעים רוחניים נוספים.

שיא של התרגשות נרשם במעמד, כאשר ברגע אחד, ללא הודעה מוקדמת פצח הגרי"ד טורצ'ין בריקוד סוער, מלא בלהט אש קודש, מול התלמידים המצטיינים שהריעו בהתרגשות. הריקוד, שביטא את השמחה האדירה על לימוד התורה, העלה את המעמד לרמה חדשה של קדושה וכיסופים.

בסיום המעמד, קיבלו ילדי החמד מתנות יוקרתיות, ובהן סטים של ספרי משנה ברורה, כהוקרה על עמלם הרב.