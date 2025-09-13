כיכר השבת
החסידים שכרו מקומות

היסטוריה בבורו פארק: לאחר עשרים שנה של המתנה, בבאבוב 45 חונכים את בית המדרש הגדול

אלפי חסידי באבוב 45 נרגשים, התכנסו שבוע שעבר לכינוס הכנה לקראת חנוכת בית מדרשם הגדול במרכז שכונת 'בורו פארק' שבניו יורק, אותו יחנכו לראשונה מאז ייסוד החסידות לפני עשרים שנה | במרכז המעמד זכו לשמוע דברות קודש מהאדמו"ר, שהרחיב בדברי שבח והודאה להשי"ת | בסיום המעמד שכרו החסידים מקומות תפילה לימים הנוראים (חסידים)

כינוס 'ושכנתי בתוכו' לקראת פתיחת ביהמ"ד החדש בבאבוב 45 (צילום: אחים לאנטשעווסקי )

זר כי ייקלע לבורו פארק שבניו יורק, לא יבין את שמחתם הגדולה של חסידי באבוב 45, ברוך השם, לראשונה לאחר עשרים שנה מאז ייסוד החסידות, זוכים ברינה לחנוך את בית מדרשם הגדול שנשלם לתפארה במרכז השכונה.

לקראת מעמד חנוכת הבית, שבו יחנכו את בית המדרש בראש השנה הבעל"ט, נערך כינוס רב רושם תחת הכותרת "ושכנתי בתוכו", בהשתתפות אלפי חסידים ועל צבאם רבני וראשי החסידות.

הכינוס נערך בהיכל בית המדרש הגדול הזמני של החסידות, בו שוכנים זה עשרים שנה. במרכז המעמד זכו לשמוע דברות קודש, דברי נועם מפי האדמו"ר מבאבוב 45, אשר הביע התרגשותו, והודה לה' על כל הטוב אשר גמל עמו.

הרבי הרחיב בדברים נרגשים על גודל השעה וההכנה הראויה לקראת המעבר להיכל הקבע – מבצר התורה והתפילה של החסידות.

בסיום המעמד, החלו החסידים לשכור מקומות קבועים בבית המדרש החדש, אותו יחנכו בעז"ה לקראת הימים הנוראים הבאים עלינו לטובה.

