מסורת ייחודית חריג: האדמו"ר מזוטשקא כפל את מספר הדיינים בהתרה בהיכל בית מדרשו בפאתי העיר בני ברק, התיר האדמו"ר מזוטשקא את הנדרים לא בפני שלושה דיינים, אלא בפני ששה דיינים כפי המקובל ליודעי ח"ן (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:25