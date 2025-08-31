ביקור מיוחד ומרגש התקיים לאחרונה בשכונת מתחם הסופרים בבני ברק, כאשר האדמו"ר מחוג חתם סופר ערך ביקור הוד באזור. במהלך ביקורו, זכה האדמו"ר להתקבל בכבוד רב על ידי המרא דאתרא הגאון רבי יחזקאל דרברמדיקר ועל ידי הגאון רבי מרדכי גלבר, רבם של חסידי מונקאטש בבני ברק | בסיום הביקור סייר האדמו"ר עם הרבנים ברחובה של עיר (חסידים)
בעיה"ק ירושלים התאספו המוני שלומי אמוני ישראל לסעודת הילולא, לרגל הילולת הרה"ק רבי שמשון חיים נחמני זיע"א, בעל "הזרע שמשון", שהבטיח הבטחה נדירה: שכל מי שיקבע לימוד קבוע בספרו יזכה לישועות ב"בנים, חיים, מזונות, ועושר" (חסידים)
בצל המשבר הכלכלי המורגש בעולם התורה, התכנסו נגידי חצר הקודש פאפא לדינר יוקרתי, במטרה לגייס כספים חיוניים למען מוסדות התורה של החסידות | במרכז האירוע הופיע האדמו"ר מפאפא, שהדגיש בדבריו שהמוסדות נאבקים על קיומם, וכל דולר יכול להציל את המצב | בסיום המסיבה עברו הנגידים לקבלת תשורה נאה מהאדמו"ר (חסידים)
בסיומם של ימי קעמפ הקיץ של ישיבת סערדאהעלי, שנערך השנה בהרי הקאנטרי באזור מונטיסלו, התקיים מעמד 'צאתכם לשלום' לאדמו"ר מסערדאהעלי לקראת שובו למעונו בבורו פארק | במעמד הנשגב נשא האדמו"ר דברי חיזוק והדרכה לקראת הימים הנוראים | בסיום, ליוו הבחורים את הרבי בשירה עד צאתו | צפו בתיעוד (חסידים)
לרגל הילולת אביו הרה"ק מספינקא זי"ע, ערך בנו, האדמו"ר מקראלי את השולחן הטהור לרגל ההילולא קדישא | במהלך יום ההילולא ירד הרבי לפני התיבה, וכן פקד את הציון הקודש בראש קהל עם עדתו, ונשא תפילת רבים לישועת הכלל והפרט בזכות הילולא דצדקיא (חסידים)
טקס מרשים התקיים בחצר הקודש סאדיגורה לרגל הקמת בית הוראה והתמנות דיינים חדשים | את המעמד פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה, הגאון רבי דב לנדו, שבסיום דבריו פצח במחול נלהב עם האדמו"ר מסאדיגורה, לצד גדולי תורה נוספים | צפו בתיעוד מהמעמד (חסידים)
התרגשות בעולם החסידות: חתימת יד קודשו של הרה"ק רבי אברהם דוב מאבריטש זצ"ל, בעל ה"בת עין", נחשפה על מסמך נדיר. המסמך, שתועד במקור, מפרט על מכירת מקום תפילה בבית הכנסת האר"י הקדוש בצפת | הגילוי, שמעורר התרגשות בקרב חסידים ואנשי מעשה, זכה לתגובה נלהבת מצד המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שהתבטא כי מדובר ב"סגולה נפלאה לתשובה" | צפו בתיעוד (חסידים)
תיאור שבת בצל הקודש של האדמו"ר מבעלזא שאושפז בבית החולים בירושלים | האדמו"ר השתתף בתפילות השבת וכן בסעודות | יחד עם האדמו"ר שהו בנו הרה"צ רבי אהרן מרדכי רוקח, וכמה ממקורבים | מחר צפוי האדמו"ר לעבור הליך רפואי | החסידים מעתירים לרפואתו השלמה של האדמו"ר רבי ישכר דב בן מרים (חסידים)
בצל ימי השבעה להסתלקותו של האדמו"ר מקרעטשניף סיגעט זצ"ל, 'כיכר השבת' וארכיון החסידות באדיבות הצלם מ.א. נוימן, מגישים תיעודים מיוחדים של מסע חייו, דרך תמונות נדירות מילדותו ועד ימי הנהגתו האחרונים. התיעודים מאפשר הצצה נדירה למסע חייו המרתקים של האי צדיק וקדוש, שהקדיש את חייו לתורה ולעבודת ה' (חסידים)
דאגה בעולם החסידי כולו: כ"ק האדמו"ר מבעלזא צפוי לעבור ניתוח מתוכנן, וישהה בשבת הקרובה בבית החולים | האדמו"ר מגור מתמודד עם שבר בידו, ומתקיימים התייעצויות האם יש צורך באשפוז | רבבות שלומי אמוני עמך ישראל מתפללים לרפואתם השלמה של האדמו"רים, מנהיגי החצרות החסידיות (חסידים)
היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, ממשיכה בהתעמרות בלומדי התורה וקובעת כי הממשלה לא יכולה לגבש מתווה שיאפשר את נסיעת חסידי ברסלב לקיבוץ הגדול על קברו של רבי נחמן באומן שבאוקראינה, כולל העריקים שביניהם | "הימנעות כזו סותרת את חובת המדינה לאכוף את חובת הגיוס באופן שוויוני", כתבה, והדגישה כי חייבים להמשיך באכיפה (חרדי)
במלאות שלוש שנים להסתלקותו בסערה השמיימה של האדמו"ר בעל ה'משנת שלמה' מזוועהיל זצ"ל, ערך בנו, ממלא מקומו בקודש, את השולחן הטהור בהיכל בית מדרשו הגדול בשכונת 'בית ישראל' בירושלים | בשבת שלפני ההילולא התאספו כלל החסידים לשהות בצל הקודש | צפו בתיעוד (חסידים)
