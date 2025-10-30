לונדון החרדית לא חוותה זה עידן עדנים מעמד רווי הוד כזה. לאחר חודשים ארוכים של הכנה קדחתנית וציפייה דרוכה, התכנסו מאות מתושבי גולדרס גרין לחגוג בהתרגשות שיא את שמחת 'חנוכת הבית' לבניין הענק והמפואר – היכל בית המדרש המרכזי של חסידות סאדיגורה, המתנוסס לתפארה בלב השכונה החרדית.

פינת יקרת זו, אשר יסד בקדושה ובהוד האדמו"ר בעל ה'עטרת ישראל' מסאדיגורה זצ"ל, ממשיכה לפרוח בגאון ובעוז תחת הנהגתו הרוממה של בנו, האדמו"ר מסאדיגורה מלונדון, המפיח רוח חיים בקרב כלל תושבי השכונה, בימי חול, בשבתות ובמועדי קודש.

כאשר המקום הפך צר מלהכיל את הקהל הגדל, נכנסו העסקנים לפעולה במלוא המרץ. שיא ההתרגשות נרשם עוד בטרם החלה בניית הבניין: בני הקהילה זכו להופעתו הבלתי נשכחת של האדמו"ר זצ"ל למעמד הנחת אבן הפינה בשמחה ובגיל רב, בשנה האחרונה לחייו עלי אדמות. שם, האציל מהודו וברכתו הקדושה לבני הקהילה והעיר.

שרשרת האירועים החלה כבר בשב"ק, שבתא דריגלא – יום ההילולא של הסבא קדישא הרה"ק מרוז'ין זי"ע. מאות נהרו במהלך השבת לעריכת השולחנות הטהורים של האדמו"ר בהיכל בית המדרש החדש, והאזינו בשקיקה לדברי התורה שהרחיב הרבי במשנתו של בעל ההילולא.

בצאת השבת נחגג ברוב פאר והדר מעמד 'הכנסת ספר תורה' ברחובה של עיר, כשאלפי תושבים מפזזים בקול סביב ספר התורה החדש שהוכנס ברוב פאר והדר אל היכל בית המדרש החדש.

סיום כתיבת האותיות נערך בביתו של איש אמונם של אדמו"רי החסידות, הרה"ח ר' שלמה יעקבוביץ. והתהלוכה יצאה מביתו של הרב יהושע מאיר פרישוואסר, חתן האדמו"ר זצ"ל.

עם הגעתו של ספר התורה לבית המדרש פצח הרבי במחול נלהב, בניגון ההקפות העתיק, תוך שהוא רוקד כשם הוויה, כמנהג אבותיו הק'.

יש לציין, שאת הספר פיאר כתר תורה מהודר מכסף וזהב, עבודת קודש של אחד שנדב אותו בעילום שמו, בדיוק כהעתק הכתר שקיבל הרה"ק משטעפנשט זי"ע מהרה"ק מרוז'ין זי"ע.

ביום ראשון התקיים מעמד חנוכת הבית, והתכנסות כללית של כלל חסידי סאדיגורה באירופה בראשות האדמו"ר, ורבני העיר שפיארו את המעמד לכבוד בית רוז'ין־סאדיגורה.

במיוחד בלטה נוכחותם של רבני העיר שהטריחו עצמם לפאר בבגדי שבת, תוך שהם מציינים כי יום זה הוא יום חג עבור תושבי גולדרס גרין.

ההתכנסות הכללית נערכה ברוב פאר והדר באולם הגדול 'מרידיאן גרנד'. עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר, נעו אמות הסיפים בקול תרועה של שמחה, כשהאדמו"ר עומד ומעודד את השירה בעוז ובתעצומות, ותוך כדי מקדם לשלום את פני רבני ואדמו"רי העיר.

במהלך המעמד נשא האדמו"ר דברי קודש, ובהם הודה לה' על כל חסדיו, עד עצם היום הזה, ובבקשה על העתיד, שימשיך עם חסדיו עד שנזכה לביאת גואל צדק בב"א.

בין הרבנים שהשתתפו במעמד: האחים של האדמו"ר, הרב אליקים געציל והרב שמעון מנחם נחום. כמו כן הגיעו האדמו"רים מויז'ניץ לונדון, ביאלא לונדון, האחים הרה"צ רבי ישראל פרידמן, אב"ד טשארקוב מנצ'סטר והרה"צ רבי דוב בער פרידמן, מטשארקוב לונדון. האדמו"ר מביאלא לונדון, הגה"צ אב"ד פשעווארסק לונדון, הגה"צ רבי זאב פלדמן רב קהל תורה עץ חיים, הגה"צ רב אליעזר ליבר שנייבאלג, אב"ד עדשווער, הגה"צ רבי בנציון בלום דומ"ץ באבוב, הגה"צ רבי אריה וייס דומ"ץ ויז'ניץ, האחים הרבנים למשפחת קאמיונקא רבני בית המדרש צעירי אגודת ישראל, הגה"צ רבי שלמה פרישוואסר ראש ישיבת חיי עולם, הגה"צ ר' מרדכי ויינברג אב"ד סלאנים, הגה"צ ר' ישעיה שלזינגר רב קהל שערי תפילה, הגה"צ ר' יואל יעקב דושינסקיא אב"ד דושינסקיא, הגה"צ רבי אליעזר יצחק בריעף אב"ד קהל חסידים, הגה"צ רבי יהושע לייפר אב"ד קהל חסידים, הגאון רבי לוי יצחק ראסקין רב חסידי ליובאוויטש, ועוד רבים.

במהלך הסעודה הופיע בהדרו אחיו של האדמו"ר, האדמו"ר מירושלים, שהגיע במיוחד לפאר את המעמד, ואף נשא אמרות קודש.

יושב ראש המעמד הרב ישראל שטרן, הנחה את המעמד וריתק את הקהל בדבריו הנעימים לאורך כל הערב.

במהלך המעמד הוקרנה דרשתו של הגאון רבי אשר וייס, גאב"ד 'דרכי תורה', שהעלה בדבריו את זכרו של אותו צדיק, ידידו ורעו, האדמו"ר מסאדיגורא זצ"ל. כמו כן נשמעה דרשה נוספת מרחוק מפי הגאון רבי שמואל עקיבא יפה שלזינגר, גאב"ד קהילות החרדים בשטרסבורג, ששימש כנואם הכבוד בחנוכת הבית של בית המדרש הישן לפני למעלה מ־30 שנה.

בשיאו של המעמד, הופיע האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, שנשא דברי ברכה לכבוד המאורע, ובסיומה קם לריקוד נלהב עם האדמו"רים.

כמו כן הוקראה ברכת הקודש ששיגר זקן אדמו"רי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק לכבוד המעמד. באופן מיוחד ניגשו ראשי קהילת בויאן בלונדון ומסרו בקבוק יין ששיגר האדמו"ר מבאיאן למעמד, בצירוף ברכת קודש חמה.

הגאון רבי שלום פרידמן, סגן גאב"ד לונדון, שהגיע לבוש בבגדי שבת, נשא דברים נרגשים בשם בד"צ התאחדות קהילות החרדים בעיר.

את המעמד הנעימו בזמר ושיר, קבוצת בעלי מנגנים מלונדון, בניצוחו של הבעל מנגן עוזיאל דייטש שהגיע במיוחד מארץ הקודש, יחד עם החזן ישראל אדלר שאף חרז חרוזים מרגשים לכבוד המאורע, ובהם תיאר בגראמען את ההישג הגדול בהקמת בית המדרש החדש ואת נחת הרוח הנגרמת מכך לרבי ז"ל משמי מעל, אשר חיבה יתירה נודעה לו לקהילה בלונדון, בה השקיע שנים ארוכות.

לכבוד המעמד יצא לאור ספר הזיכרון, העוסק בהיסטוריית תולדות החסידות בלונדון.

בסיום המעמד, נקראו כלל הנדבנים והעסקנים שנטלו חלק בבניין בית המדרש לקבל מתנות יקרות לאות הוקרה, ובהם יד ימינו של הרבי, הרב' יוסף שלמה רוט, עמו יצא הרבי לריקוד ספונטני. המעמד הסתיים בשעה מאוחרת עם ריקוד נלהב של האדמו"ר עם בני הקהילה והעסקנים.