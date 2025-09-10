בית מקדש מעט לתפארת: הרבי מצאנז חנך את בית מדרשו באלעד

אירוע מרגש ורב רושם התקיים השבוע ביום שני בעיר אלעד בראשות האדמו"ר מצאנז, במעמד קביעת מזוזה וכניסה להיכל בית המדרש הגדול דחסידי צאנז בעיר שנבנה ברוב פאר והדר.

לאור הגידול המבורך שנתרבו ספסלי דבי מדרשא ולאחר שנאלצו חברי הקהילה להצטופף בבית המדרש זמני, נרתמו לעניין כמה מבני הקהילה אשר התגייסו להוציא מן הכוח אל הפועל בניית בית מדרש גדול מרווח ומפואר לכבוד ולתפארת, בתוך כך מוסרים העוסקים במלאכת הבניה כי המלאכה עדיין לא הושלמה עם זאת בטוחים הם כי הסייעתא דשמיא תמשיך ללוות את המשך הבניה ויוכלו בקרוב לברך על המוגמר.

עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מצאנז למעמד, קבע ברוב רגש את המזוזה בפתח הראשי של בית הכנסת, כשהקהל הנרגש פוצחים בשירה ובזימרה, בניגוני הודאה להשי"ת שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה.

לאחר מכן הסב האדמו"ר לטיש לחיים בתוככי היכל בית המדרש החדש כאשר מסביב לשולחן הסבו רבנים ונכבדים חברי ובני הקהילה עם שאר תושבי העיר אשר באו לחזות במעמד המרגש.

הס הושלך בקהל עת אשר האדמו"ר נשא דברות הקודש במשך שעה ארוכה, אשר עורר על לימוד התורה בבית המדרש ובפרט קודם התפילה, וכן עורר על שיחה בעת התפילה וקריאת התורה וציין שנהנה לשמוע שמקפידים ע"כ ביותר.

כמו כן הביע הרבי את התפעלותו וקורת רוחו המרובה שבית המדרש נבנה ברוב פאר והדר כראוי לבית השם, ואיחל ברכות לרוב לעסקנים ובני הקהילה אשר טרחו לבנותו במסירות נפש ובדמים מרובים תרתי משמע ואינו דומה יחיד לרבים העושים.

לאחמ"כ קבע מזוזה בפתח ההיכל הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד קרית צאנז טבריה, ומזוזה נוספת בלשכת הקודש קבע הגרי"ש לייזער, דומ"ץ קהילת צאנז באלעד.

בסוף המעמד הגישו לפני האדמו"ר שטר התחייבות עליו חתמו עליו בני הקהילה אשר קיבלו ע"ע שלא לשוחח בעת התפילה וקריאת התורה.

האירוע נחתם בתפילת ערבית רבת משתתפים בראשות האדמו"ר, שהתקיימה בהתרוממות הנפש. בני הקהילה התפזרו עם רגשות נעלים, ובתקווה שבית המדרש החדש יהווה מגדלור של תורה ותפילה.