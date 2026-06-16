כיכר השבת
בהתרגשות עצומה

בשווי חצי מיליון דולר; האדמו"ר מסאטמר הניח לראשונה את התפילין מירושת אבותיו

רגעי קודש של התעלות היו מנת חלקם של בחורי סאטמר, שזכו אתמול לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר כשהניח לראשונה את התפילין העתיקים מירושת אבותיו, שנפלו בחלקו 20 שנה לאחר הסתלקות אביו ה'ברך משה' זי"ע | וגם, ההנהגה המפעימה מגיל בר המצווה והטיסה במטוס הפרטי לקנדה • תיעודי קודש נעלים (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)

מחזה נדיר ומשובב לב נרשם אתמול (שני), בבוקר ראש חודש תמוז, כאשר האדמו"ר מסאטמר הניח לראשונה ברוב רגש את התפילין העתיקות שנפלו בחלקו מירושת אבותיו הקדושים לבית סיגעט וסאטמר.

כזכור, רק לפני מספר שבועות נחשפה ב'כיכר השבת' הדרמה מאחורי הקלעים, במסגרתה חולקו לראשונה כל חפצי הירושה של האדמו"ר בעל ה'ברך משה' מסאטמר זי"ע בין כל ילדיו האדמו"רים והרבנים – וזאת עשרים שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרומים. החלוקה ההיסטורית יצאה אל הפועל הודות למעורבותו ופעילותו הנמרצת של הנגיד ר' ליפא פרידמן, בנו של הרה"ח ר' משה פרידמן, המשב"ק המיתולוגי של אדמו"רי החסידות.

בין חפצי הקודש הרבים שהיו בחדר הירושה, נפלו בחלקו של האדמו"ר מסאטמר תפילין ה'רבינו תם' המיוחסות, שהיו שייכות לזקינו הגדול, הרה"ק בעל ה'קדושת יום טוב' זי"ע, וממנו עברו לאדמו"רי השושלת. התפילין נכתבו בקדושה ובטהרה על ידי הסופר הנודע והמפורסם הרה"צ רבי שמואל סופר מסיגעט זצ"ל, ומומחים בעולם העתיקות והיודאיקה מעריכים את שוויין ההיסטורי והכספי בסכום עתק של כ-500,000 דולרים.

כאמור, אתמול, ראש חודש תמוז, בעת תפילת שחרית בהיכל הישיבה הגדולה של החסידות בקריית יואל שבמונרו, זכו בחורי החמד לחזות בנועם עבודת הקודש, כאשר האדמו"ר עטה על ראשו את התפילין היקרות והקדושות בהתרגשות עצומה. לאחר מכן ניגש האדמו"ר לפני התיבה ואמר את תפילת ההלל בנעימה מיוחדת ובדביקות עילאית.

במאמר המוסגר, מציינים החסידים בשיחה ל'כיכר השבת' הנהגה מופלאה ומפעימה של האדמו"ר, המקבלת משנה תוקף עם חניכת התפילין החדשות: מאז יום בר המצווה שלו, ועד עצם היום הזה, מקפיד האדמו"ר בקנאות שלא לשיח שיחת חולין כלל מרגע הנחת התפילין ועד חליצתן, קבלה עליה הוא שומר עשרות שנים באדיקות מוחלטת.

מיד לאחר סיום התפילה ועריכת שולחן לחיים קצר לרגל ראש חודש, מיהר האדמו"ר לשדה התעופה, שם המריא במטוס פרטי לביקור בזק מיוחד וקצר בקרב בני קהילתו במונטריאול שבקנדה.

אתר 'כיכר השבת' ימשיך לעקוב ולסקר בס"ד את ביקור ההוד בקנדה ויביא רשמים ותיעודים נוספים.

האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)
האדמו"ר מסאטמר בהנחת תפילין הירושה (צילום: בחצרות סאטמאר)

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האדמו"ר מסאטמרתפיליןירושהברך משהליפא פרידמןקדושת יום טוב

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