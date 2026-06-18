כיכר השבת
מבטלים את הרגש לקדושה

בכינוס פנימי | האדמו"ר מתולדות משה בהתקפה חריפה על קווי הנייעס והעיתונים

בכינוס כלל חסידיו בעיר בית שמש, נשא האדמו"ר מתולדות משה משא הקודש ועורר על עבודת התמימות בעקבתא דמשיחא: "לא להתבטל בשמיעת נייעס שמבטלת את הרגש לקדוש ברוך הוא"  • צפו בתיעוד (חסידים)

האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש| צילום: צילום: יהושע פרוכטר

ברגשי קודש נעלים התכנסו כלל חסידי ואוהדי חצה"ק 'תולדות משה' בעיר , לאסיפת חיזוק והתעוררות בראשות האדמו"ר מתולדות משה. במהלך המעמד זכו הנוכחים לשמוע את דבר השם ברמה בעניינים העומדים על הפרק.

במשא המרכזי הרחיב האדמו"ר בדבריו על ענייני עבודת השם בעת הזאת, ועל החובה לעשות את רצון הבורא בתמימות ובדביקות דווקא בימים אלו של עקבתא דמשיחא. האדמו"ר הדגיש בדבריו כי עבודתו של כל יחיד ויחיד היא בעלת חשיבות גבוהה ויקרה מכל, והזהיר שלא להתבטל ולהסיח את הדעת באמצעות קריאת עיתונים או שמיעת קווי נייעס וכדומה, דברים אשר לדבריו מבטלים ומקררים את הרגש הפנימי להשם יתברך.

כמו כן, עורר האדמו"ר על עניין שבין אדם לחברו הזקוק לחיזוק גדול בתקופה זו. בדבריו ציין כי כאשר הולכים לעזור ליהודי, אין לעשות שום חשבונות של "האם מגיע לו או לא", אלא יש להושיט יד ולעזור בתמימות מוחלטת, אך ורק משום שהתורה הקדושה ציוותה אותנו "ואהבת לרעך כמוך".

במהלך המעמד נשאו דברים גם בן האדמו"ר, הרב שאול יחזקאל גראס, וכן מורה הצדק של הקהילה בעיר, הגאון רבי צבי הערש פאפער, שעוררו את הקהל בעניינים העומדים על הפרק.

לאחר שורת הנאומים פצח הקהל בריקוד נלהב ובשירה אדירה של "לב טהור ברא לי אלוקים" במשך דקות ארוכות, ולאחריה עברו החסידים בסך לקבלת ברכת קודש מהאדמו"ר.

האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)
האדמו"ר מתולדות משה בביקור בבית שמש (צילום: יהושע פרוכטר)

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בית שמשעיתוניםקווי נייעסהאדמו"ר מתולדות משה

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