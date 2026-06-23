התרגשות עצומה והתעוררות רבת רושם אפפו את הקהילה היהודית והחסידית במונטריאול שבקנדה, עם חתימתו של מסע הבזק המרומם שערך האדמו"ר מסאטמר בקרב חסידיו בעיר. הביקור, שנמשך יממה וחצי בלבד, נערך לרגל גמר מקח ורכישת בניין התלמוד תורה החדש של החסידות בעיר, בניין 'ניישטאדט'.

כדי לנצל כל רגע ביממה וחצי של הביקור, הגיע הרבי לקנדה וחזר ממנה במטוסים פרטיים שהושכרו במיוחד עבור המסע. לאורך כל המסע הקודש, חיזק הרבי את בני הקהילה מנער ועד זקן, ועמד מקרוב על שגשוגם של המוסדות.

לוח הזמנים של האדמו"ר היה צפוף במיוחד, החל ממעדי קודש בהיכלי התלמוד תורה, ישיבות והכוללים בעיר, ועד לביקורים בבתי הנגידים כדי לגייס את הסכומים הנדרשים להשלמת רכישת בניין התלמוד תורה החדש.

לצד זאת, פיאר האדמו"ר שורה של מעמדי קודש והוד. בין היתר, השתתף במעמד "חומש סעודה" לתינוקות של בית רבן, וכן עמד בראש שמחת סיום מסכת שבת, שנלמדה על ידי קהל החסידים במסגרת הלימוד היומי 'תורתך שעשועי' המקובל בחסידות.

ביקור רב רושם ערך האדמו"ר בקרית טאהש הסמוכה. האדמו"ר מסאטמר עלה למעונו של האדמו"ר מטאהש, שם הרחיבו האדמו"רים ממושכות בדברי תורה ובענייני השעה.

לאחר מכן, נשא הרבי מסאטמר דברות קודש מיוחדים בפני חסידיו תושבי קריית טאהש, במעמד שנערך בבית העסקן ר' מרדכי וידר. כמו כן, קיים הרבי ישיבה ממושכת והרחיב בדברים בשיחה תורנית והלכתית עמוקה עם רבני ודייני הקהילות החרדיות בעיר.

בני הקהילה במונטריאול ליוו את הרבי בדרכו חזרה לשדה התעופה ברגשות גועשים, כשהם מציינים כי ביקור הבזק הקצר הותיר בהם חותם עמוק וצידה רוחנית לזמן רב