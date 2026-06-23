רחובות בני ברק לבשו חג וצהלו במעמד ההוד הנרגש של הכנסת ספר תורה לבית המדרש דחסידי קרלין לעלוב בעיר.

את ספר התורה הייחודי זכתה לתרום הרבנית הצדקנית מקרלין לעלוב תליט"א, אלמנת האדמו"ר הרה"צ רבי שמואל צבי רוזנפלד זצ"ל מקרלין לעלוב, ובתו של האדמו"ר הרה"ק רבי משה מרדכי מלעלוב זצ"ל. הרבנית, המוכרת בכל רחבי בני ברק כאחת הנשים הצדקניות בדורנו, ביקשה להנציח את זכר אבותיה ובעלה זצ"ל בכתיבת ספר התורה, והיה זה יום חג וגיל עבור הקהילה ובני המשפחה כולה.

במעמד המרומם נטלו חלק בניה וחתניה של הרבנית, המכהנים פאר כרבנים במקומות מושבותיהם. במרכז תשומת הלב עמד חתנה, הרה"צ רבי אשר רוזנפלד, בנו הגדול של האדמו"ר מדארג, אשר נשאר בארץ הקודש במיוחד לרגל המעמד הגדול, וויתר על טיסתו ולא המריא יחד עם אביו, האדמו"ר מדארג, שיצא לימי מנוחה בעיירת הנופש דאבוס שבשווייץ, וכל זאת כדי לחלוק כבוד לתורה ולשמוח בשמחת המשפחה הרוממה.

מעמד כתיבת האותיות האחרונות בספר התורה נערך ברוב פאר והדר בהשתתפות אדמו"רים ורבנים. עם סיום כתיבת האותיות, יצאה תהלוכת הענק ברחוב רבי עקיבא, כאשר המוני ילדי חמד נושאים לפידים ואבוקות אש.

מחזה מרהיב עין נרשם במרכז השמחה, כאשר בניה הרבנים של הרבנית הצדקנית פיזזו ורקדו לפני התורה בלפידי אש בוערים והלהיבו את המוני החוגגים. התהלוכה עברה ברחובותיה המרכזיים של העיר עד שהגיעה אל בית המדרש של החסידות ברחוב מלאכי שם הכניסו את הספר לתיבת ארון הקודש מתוך שירה וזימרה.

לאחר מכן הסבו הקהל הרב לסעודת המצווה, בה השתתפו אדמו"רי ורבני בית לעלוב, לצד שורה ארוכה של אדמו"רים, ראשי ישיבות, קהל גדול של בני משפחה, ידידים ומתפללי בית המדרש, שבאו להשתתף ולשמוח לכבודה של תורה ולכבודה של הרבנית הצדקנית תליט"א.