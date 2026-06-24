כיכר השבת
נקטף בדמי ימיו

דמעות בחצרות הקודש; האדמו"רים ישבו שפופים בסיום ה'שבעה' על הבן והחתן

במלאות ימי השבעה לפטירתו של הרה"צ רבי חיים דב הלפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, וחתנו של האדמו"ר מבוהוש. התכנסו המוני חסידים בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידי בוהוש ברחוב חגי בבני ברק, לעצרת מספד והתעוררות • המשפיע הגה"צ רבי אלימלך בידרמן הרעיד את הלבבות בדברי הספד מצמררים | שוקי לרר מגיש תיעוד דומע (חסידים)

עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)

עם מלאות ימי השבעה להסתלקותו של הרה"צ רבי חיים דוב הפרין זצ"ל, בנו של יבלחט"א האדמו"ר מוואסלוי, וחתנו של יבלחט"א האדמו"ר מבוהוש, אשר נקטף בדמי ימיו לאחר שהזדכך בייסורים קשים מנשוא ועלה בסערה השמימה. התכנסו המוני חסידי בוהוש, לצד תושבי העיר בני ברק ומכרי המשפחה הרוממה, לעצרת מספד והתעוררות, שנערכה בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות ברחוב חגי בבני ברק.

במרכז שולחן המזרח ישבו שפופים וכואבים אביו של המנוח, האדמו"ר מוואסלוי, וחמיו האדמו"ר מבוהוש, לצידם ישבו בני המשפחה האבלה, וכן שורה ארוכה של רבנים דגולים.

במהלך העצרת נשאו הרבנים הגאונים דברי נהי וקינה, הגה"צ המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן, הפליג במעלותיו של המנוח, בצדקתו ובאמונתו האיתנה גם בימי המחלה הקשה, וכיצד היווה דוגמה ומופת של חסיד ועובד ה' אמת.

לאחר מכן נשא דברים הגאון רבי דוד פיינשטיין, ראש ישיבת "בית יהודה", שהרחיב בדברי הספד על אצילות נפשו וחסרונו הגדול של האי וותיק וחסיד שנקטף בקיצור ימים ושנים.

עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)
עצרת הספד בבוהוש (צילום: שוקי לרר)

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רבי אלימלך בידרמןעצרת מספדהאדמו"ר מבוהושהרב דוד פיינשטייןהאדמו"ר מוואסלויהרב חיים דב הלפרין

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