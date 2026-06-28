כיכר השבת
וְצַדִּיקִים יִשְׂמְחוּ יַעַלְצוּ 

השרף השיא את נכדתו בביתר, המונים נהרו לחזות בנועם עבודתו | תיעוד ענק

מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, הכלה, בת חתנו הרב בן ציון פרידמן, בן האדמו"ר מהארנאסטייפל, עב"ג החתן בן הרה"צ חנניה יוסף דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל וחתן האדמו"ר מזוויעהל | השמחה הגדולה נחגגה בעיר ביתר עילית (חסידים)

שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר| צילום: צילום: שוקי לרר
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)
שמחת בית לעלוב ניקלשבורג - הארנאסטייפל - זוויעהל - אלכסנדר (צילום: שוקי לרר)

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