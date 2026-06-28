השרף השיא את נכדתו בביתר, המונים נהרו לחזות בנועם עבודתו | תיעוד ענק
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, הכלה, בת חתנו הרב בן ציון פרידמן, בן האדמו"ר מהארנאסטייפל, עב"ג החתן בן הרה"צ חנניה יוסף דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל וחתן האדמו"ר מזוויעהל | השמחה הגדולה נחגגה בעיר ביתר עילית (חסידים)
בלי אורות וצלצולים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים צפוי להשיא בתקופה הקרובה שלושה מצאצאיו בזה אחר זה, ודרש מהחסידים להשקיע אך ורק בהכנה רוחנית • צפו בסיקור מיוחד ובתיעוד מהחתונה הראשונה, החל משטריימל הירושה של ה'באר יעקב' זצ"ל שחבש הרבי בחופה, ועד לקמפיין ה"קבלות הטובות" של הבחורים (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר השרף מלעלוב ניקלשבורג, הכלה, בת חתנו הרב בן ציון פרידמן, בן האדמו"ר מהארנאסטייפל, עב"ג החתן בן הרה"צ חנניה יוסף דנציגר בן האדמו"ר מאלכסנדר זצ"ל וחתן האדמו"ר מזוויעהל | השמחה הגדולה נחגגה בעיר ביתר עילית (חסידים)
שבוע של מראות קודש: בחצר הקודש צאנז נחגגו בשבוע האחרון שמחות שבע הברכות לרגל נישואי נכדת האדמו"ר, בת לבנו הגה"צ רבי יוסף משה דב הלברשטאם, אב"ד החסידות בארה"ב וראש הישיבות • השיא: שבע ברכות אחרון בשילוב טיש הילולא קדישא לרגל הילולת הרה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זי"ע • משה גולדשטיין מגיש תיעוד ענק מכל מעמדי ההוד (חסידים)
הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש, רב ביהמ"ד 'ישמח משה' בקרית יואל וחתנו של האדמו"ר מסאטמר, ערך ביקור מרומם ורב רושם בקרב קהילת חסידי סאטמר בבני ברק • במהלך ימי הביקור ערך הרב את השבת המרוממת ופיאר את מעמד הכנסת ספר התורה אל היכל בית המדרש הגדול בקריה • הצלם א. אייזבאך מגיש גלריית ענק מהמעמדים (חסידים)
דאגה בדארג: בעקבות חולשה פתאומית ובהתייעצות עם רופאיו, קטע הרבי את שהותו בדאבוס ושב למעונו בבני ברק • בנו הגדול ביטל את טיסתו • השבת: התפילות והטישים ייערכו במתכונת מצומצמת ביותר • החסידים נקראים להעתיר לרפואת האדמו"ר (חסידים)
מעמד כביר התקיים בלונדון בחנוכת הבית לבניין החדש של ישיבת "ישועות משה" לצעירים, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ, ובשילוב שמחת הכנסת ספר תורה מהודר | האדמו"ר ערך סיור מיוחד בבניין החדש, תוך שהוא מביע את קורת רוחו מהיכל התורה המפואר שנבנה | תיעוד (חסידים)
אלפי תלמידי וחסידי תולדות יהודה סטוטשין מכל רחבי הארץ נערכים לקראת מסע הקודש השנתי של האדמו"ר המשפיע הנערץ בקדושים אשר איתן מושבו בבורו פארק | במרכז המסע, טישים, שיחות חיזוק ומעמדי התעוררות מיוחדים ברחבי הארץ ובפרט בעיר הקודש ירושלים | כִּי גָדוֹל בְּקִרְבֵּךְ קְדוֹשׁ יִשְׂרָאֵל (חסידים)
מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר משבט הלוי, עם החתן, נכד האדמו"ר משאץ | השמחה הגדולה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בשכונת 'זכרון מאיר' בבני ברק. בעיצומה של השמחה, הניף האדמו"ר את השלט 'עד כאן', שהיה תלוי באותה עת על אלפי רכבים בכבישי הארץ • שוקי לרר מגיש תיעוד מרומם מהשמחה (חסידים)
המוני חסידים, רבנים ונגידים, לצד אורחים רבים שהגיעו מעבר לים, נהרו בשבוע האחרון לקחת חלק בשמחת הנישואין לבת הרב חיים שלמה פישר, משב"ק האדמו"ר מסאטמר | את השמחה פיאר לכל אורכה האדמו"ר מסאטמר, אשר סידר קידושין במעמד החופה, ובמהלך החתונה בירך את השבע ברכות לאחר ברכת המזון, ואף פצח במחול נלהב ומרומם לפני הכלה, ובהמשך רקד עם החתן והמחותנים ברגעי התעלות ורוממות קודש | צפו בתיעוד ענק ומרהיב מהשמחה שנערכה בקריית יואל (חסידים)
בלעם הרשע 'מלמד' סוד עצום – כמה שעות ביום הקב"ה אוהב אותך? 24 שעות ביממה – בכל רגע ושניה הקב"ה אוהב אותך, ורוצה להיטיב איתך, ולתת לך חיי עושר אושר ושמחה! אצל הקב"ה יש רק שמחה וחדווה | פרשת השבוע על פי רבי נחמן (חסידים)
מאות בחורי סאטמר התכנסו לשבת התאחדות במחנה 'דברי יואל' בהרי הקאנטרי • ערב שבת נפתח במעמד נרגש של לימוד הש"ס, כשהאדמו"ר בעצמו התיישב להגות בתורה יחד עם תלמידיו • במוצאי השבת נרשם רגע מרגש בהבדלה, כשהרבי בירך על כלי הבשמים העתיק שנפל בחלקו בגורל חלוקת הירושה של משפחת המלוכה • הגה"צ אב"ד סיגעט נשא את משא הקודש לפני תלמידי הישיבות בערב שבת | סיקור ומראות הוד (חסידים)
בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי קרעטשניף בירושלים נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, חתן המצוות בן לחתנו הרה"צ רבי צבי אלימלך שטרן, ראש ישיבת 'מבצר התורה' קרעטשניף, ובן הגה"צ רבי יהושע מנחם שטרן, אב"ד ראחמיסטריווקא בני ברק | השמחה נחגגה בשילוב סעודת ההילולא לרגל הילולת הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זי"ע | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, לצד קהל רב של חסידים | דוד ארזני מגיש תיעוד (חסידים)
במעמד נרגש הוכנס נין האדמו"ר ממכנובקא בעלזא לתלמוד תורה מכנובקא בעלזא בירושלים. חתן השמחה הוא נכד לבנו של האדמו"ר, הרה"צ רבי אהרן רוקח, רב הקהילה בירושלים וחתן גאב"ד ראצפערט; ובן לנכדו חביבו, הרב יואל רוקח, חתן הרב משה יהודה נחמיה הלברשטאם בן האדמו"ר מסטראפקוב וחתן הגר"א שפירא, גאב"ד פרדס כץ | בסיום המעמד המרומם חילק האדמו"ר פעקלעך כחולים לילדי החמד (חסידים)
במהלך ביקור שמחה בארצות הברית: האדמו"ר מויז'ניץ לונדון אושפז הבוקר בבית החולים במנהטן, שם עבר ע"פ החלטת הפרופסורים הליך רפואי נוסף כדי להקל על מצבו הבריאותי • בשנה שעברה עבר הליך דומה שהוגדר בהצלחה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואתו השלימה (חסידים)
איש אגודת ישראל על ההכנות האחרונות למחאת הרכבים ולמה הליטאים לא משתתפים| נתנאל אייזק על מחאה אלימה אפקטיבית | הכתב הצבאי שי לוי (mako), בביקורת קשה על הסתרת האמת של הבוץ הלבנוני | כתבה מיוחדת על כל המחאות הגדולות ביותר בתולדות המדינה והציבור החרדי (דבר ראשון)
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