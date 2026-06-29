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בָנוּ בָחַרְתָּ מִכָּל עָם וְלָשׁוֹן

מארה"ב ועד דגלי טרור; המיצג המפתיע של ילדי ערלוי

בתלמוד תורה דחסידי ערלוי בירושלים נחגגה מסיבת חומש ברו פאר והדר | במרכז המעמד הציגו ילדי החמד מיצג ייחודי עם דגלי ארה"ב, אנגליה ומדינות ערב: "התורה ניתנה רק לכלל ישראל"  | לקראת סיום המסיבה הופיע בהדרו האדמו"ר שחילק את החומשים לחתני השמחה (חסידים)

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מסיבת חומש בערלוי
מסיבת חומש בערלוי| צילום: צילום: שלומי טריכטר

מעמד מסיבת חומש מפוארת ומרגשת נחגג לילדי חמד, תלמידי כיתה א' בתלמוד תורה דחסידי ערלוי בירושלים, שהחלו בשעה טובה את לימוד חומש ויקרא.

בין חתני השמחה הנרגשים נמנה הפעם גם נינו של האדמו"ר מערלוי, נכד לבנו יחידו הרה"צ רבי שלום צבי סופר.

במהלך המעמד הנהדר הציגו חתני השמחה מספר קטעים ושירים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה ושמירת המצוות. חלק מרתק במיוחד נרשם במהלך המערכות, כאשר הילדים הציגו בצורה מומחשת כי התורה לא ניתנה לשום ארצות ואומות העולם.

במהלך המיצג, הרימו ילדי התשב"ר אל על את דגלי המדינות השונות, בהן ארצות הברית ואנגליה, לצד דגלי מדינות ערביות וארגוני טרור, כדי להמחיש בצורה חזקה את הרעיון שקודשא בריך הוא החזיר את התורה על כל עם ולשון ולא רצו לקבלה, ונתנה אך ורק לכלל ישראל בניו אהוביו.

במרכז המעמד נרשמה התרגשות עצומה עם הופעתו של האדמו"ר מערלוי, שבא להרוות רוח דקדושה מצאצאי הצאן. בנוכחות האדמו"ר, נשא דברים נרגשים בנו יחידו, הרה"צ רבי שלום צבי סופר, שבירך את חתני השמחה שיזכו לגדול לתלמידי חכמים ויראי שמיים.

לאחר מכן הגיע רגע השיא, כאשר ילדי החמד עברו בסך וקיבלו בהתרגשות את חומש ויקרא מידיו של האדמו"ר, שבירכם בחביבות רבה. עם צאת האדמו"ר מן האולם, פצחו האבות והילדים במחול סוער, כאשר חתני השמחה נישאים על כתפי אבותיהם במשך שעה ארוכה של שמחת התורה

מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)
מסיבת חומש בערלוי (צילום: שלומי טריכטר)

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האדמו"ר מערלוימסיבת חומש

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
איפה יש כאן דגלי טרור???
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