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נזכר מימים מקדם

נוסטלגיה בסטריקוב; ראש הישיבה הופיע בהיכל שבו נהג לומר 'סליחות ראשונות'

ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדא הגיע לשמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב – וריגש את המשתתפים כשנזכר בימים בהם נהג לומר סליחות ראשונות במקום | לכבודו של ראש הישיבה הועברה השמחה מקומת המרתף להיכל בית המדרש | צפו בתיעוד (חסידים)

הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב| צילום: צילום: באדיבות המצלם

בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לבית המדרש סטריקוב, לכבוד שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב, בת לבנו הרה"צ רבי פנחס נפתלי בראנדר, מתלמידיו של ראש הישיבה.

ראש הישיבה ישב בשמחה במשך כחצי שעה ואף קם פעמיים לריקוד. שמחת השבע ברכות נערכה במקור באולם שמתחת לבית המדרש, אך לכבודו של ראש הישיבה עלו המסובים להיכל בית המדרש כדי שלא להטריחו לרדת לקומת המינוס.

התרגשות רבה נראתה על הנוכחים ועל ראש הישיבה עצמו, שהזכיר ימים מקדם בהם השתתף בשמחות בבית המדרש בצל בן דודו האדמו"ר זצ"ל, ואף נהג לומר את הסליחות הראשונות בבית מדרש זה.

הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)
הגר"ד לנדו בשמחת בית סטריקוב (צילום: באדיבות המצלם)

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הרב דב לנדושבע ברכותהאדמו"ר מסטריקוב

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