בשבוע שעבר הגיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו לבית המדרש סטריקוב, לכבוד שמחת השבע ברכות לנכדת האדמו"ר מסטריקוב, בת לבנו הרה"צ רבי פנחס נפתלי בראנדר, מתלמידיו של ראש הישיבה.

ראש הישיבה ישב בשמחה במשך כחצי שעה ואף קם פעמיים לריקוד. שמחת השבע ברכות נערכה במקור באולם שמתחת לבית המדרש, אך לכבודו של ראש הישיבה עלו המסובים להיכל בית המדרש כדי שלא להטריחו לרדת לקומת המינוס.

התרגשות רבה נראתה על הנוכחים ועל ראש הישיבה עצמו, שהזכיר ימים מקדם בהם השתתף בשמחות בבית המדרש בצל בן דודו האדמו"ר זצ"ל, ואף נהג לומר את הסליחות הראשונות בבית מדרש זה.