החסידים עוברים לברכת שלום אצל האדמו"ר מויז'ניץ לונדון עם חזרתו ( צילום: באדיבות המצלם )

מתוך התרגשות דקדושה קידמו אמש (רביעי) מאות חסידי ויז'ניץ לונדון, את פני רבם ומאורם, האדמו"ר מויז'ניץ לונדון, עם שובו בשלום למעון קודשו, במרכז החסידות בשכונת סטמפורד היל, לאחר שהות של תקופה ארוכה בארה"ב לצורכי בריאות.

כזכור, המריא האדמו"ר בתחילת הקיץ לתקופה ממושכת של מספר חודשים בארה"ב, שם הוצרך לשהות לצורכי בריאות ע"פ המלצת הרופאים. במהלך תקופת שהותו בארה"ב, שהה האדמו"ר רוב הזמן בעיר מונסי, וכן בהרים בקריית ויז'ניץ קיימישע לעיק, אצל בנו הרה"צ רבי מנחם שלמה. גם נכדיו הקטנים של האדמו"ר התרגשו עמוקות משובו של סבם, וביטאו את אהבתם בצורה מקורית: הם קישטו את פתח הבית בציורים של מטוסים ובשלטי 'ברוך הבא'. המחווה המשפחתית הזו הייתה רגע מרגש ומיוחד.

הציורים של נכדי האדמו"ר בפתח הבית ( צילום: באדיבות המצלם )

עם הידיעה על שובו של האדמו"ר, התבשר הציבור על מינוי חדש: הרב חיים מאיר דבלינגר, אחד מהמשפיעים המרכזיים בחסידות, מצטרף לצוות הבית של האדמו"ר. הרב דבלינגר זכה בשנים האחרונות לקרבה יתירה מהאדמו"ר.

ברוב שבח והודאה מודים החסידים ומהללים לנורא עלילה על כל מעשי גדולתו ותפארתו, כשזוכים לראות שוב את מלכם באנפין נהירין, וממשיכים להעתיר לרפואתו השלימה בכל רמ"ח אבריו ושס"ה גידיו, האדמו"ר רבי דוד בן סימא מירל בתוך שאר חולי ישראל.