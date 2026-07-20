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תיעוד כואב ומזעזע | 118 תמונות מזירת ההרס והחורבן בחוות גלעד שבשומרון

השריפה הקשה בצהרי השבת שהותירה הרס עצום ביישוב חוות גלעד • 24 בתים נפגעו (13 מתוכם נשרפו כליל), לצד מחסן העצים הענק שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקלים וביתה של יעל שבח אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד • הבוקר נעצרו שני חשודים בהצתה • ארי קופרשטוק ירד לשטח, ומגיש גלריה ענקית ומזעזעת (חדשות)

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זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)

כזכור, במהלך השבת האחרונה פרצה שריפה קשה ביישוב חוות גלעד שבשומרון, והותירה אחריה הרס עצום שנאמד בעשרות מיליוני שקלים. על פי הנתונים הרשמיים, 24 בתים נפגעו בשריפה – מתוכם 13 נשרפו כליל.

בין הנפגעים הקשים מהדליקה היו האחים יהודה ויהוידע כהן, מנהלי "צמרת" – מחסן העצים הגדול בשומרון שנשרף כליל, וכן נפגע קשות ביתה של יעל שבח, אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד.

כפי שדיווחנו הבוקר, נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתה והועברו לחקירת ימ"ר שאי. זאת לאחר שבשלב הראשון קבע צוות חקירה מיוחד כי מקור השריפה בדל סיגריה, אולם המעצרים הלילה מעלים חשד כבד לגרימה מכוונת.

ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מזעזע, גלריה מקיפה של 118 תמונות מזירת השריפה, הנזקים הכבדים והחורבן שהותירה אחריה האש.

זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)
זירת השריפה בחוות גלעד שבשומרון (צילום: ארי קופרשטוק)

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שריפותחוות גלעדהצתותיעל שבחארי קופרשטוקרזיאל שבח

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1
אומייגאדדדדדדדד זה נראה מינימום שביעי באוקטובר וווואאייי איזה מסכנים
תהל

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