גלריה המשקפת את גודל האסון תיעוד כואב ומזעזע | 118 תמונות מזירת ההרס והחורבן בחוות גלעד שבשומרון השריפה הקשה בצהרי השבת שהותירה הרס עצום ביישוב חוות גלעד • 24 בתים נפגעו (13 מתוכם נשרפו כליל), לצד מחסן העצים הענק שנשרף כליל בנזק של כ-10 מיליון שקלים וביתה של יעל שבח אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד • הבוקר נעצרו שני חשודים בהצתה • ארי קופרשטוק ירד לשטח, ומגיש גלריה ענקית ומזעזעת (חדשות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 16:34