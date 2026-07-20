כזכור, במהלך השבת האחרונה פרצה שריפה קשה ביישוב חוות גלעד שבשומרון, והותירה אחריה הרס עצום שנאמד בעשרות מיליוני שקלים. על פי הנתונים הרשמיים, 24 בתים נפגעו בשריפה – מתוכם 13 נשרפו כליל.
בין הנפגעים הקשים מהדליקה היו האחים יהודה ויהוידע כהן, מנהלי "צמרת" – מחסן העצים הגדול בשומרון שנשרף כליל, וכן נפגע קשות ביתה של יעל שבח, אלמנת הרב רזיאל שבח הי"ד.
כפי שדיווחנו הבוקר, נעצרו שני חשודים פלסטינים בחשד למעורבות בהצתה והועברו לחקירת ימ"ר שאי. זאת לאחר שבשלב הראשון קבע צוות חקירה מיוחד כי מקור השריפה בדל סיגריה, אולם המעצרים הלילה מעלים חשד כבד לגרימה מכוונת.
ארי קופרשטוק מגיש תיעוד מזעזע, גלריה מקיפה של 118 תמונות מזירת השריפה, הנזקים הכבדים והחורבן שהותירה אחריה האש.
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