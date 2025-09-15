56 שנה לפטירת הרב מפוניבז': כך הישיבה המעטירה ציינה את היום

כלל תלמידי ישיבת פוניבז' המעטירה התאספו בליל שישי האחרון, לעצרת חיזוק והתעוררות במלאת חמישים ושש שנים להסתלקותו של מייסד הישיבה ומחוללה, הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל, הרב מפוניבז'.

המעמד התקיים בהיכל הישיבה בהשתתפות כלל בחורי הישיבה וראשי הישיבה, כאשר את המשא המרכזי נשא המשגיח הגה"צ רבי דן סגל, בדברים נרגשים ונוקבים לזכרו של בעל היארצייט, ובחיזוק לקראת הימים הנוראים.

הגר"ד סגל עמד בדבריו על גודל מסירות הנפש של הרב כהנמן בבניית עולם התורה על חורבות אירופה, כאשר לא נח ולא שקט עד שייסד את מה שנחשב עד היום כסמל ומופת לישיבה ליטאית בארץ ישראל – ישיבת פוניבז'.

הוא גם שיבח את הבחורים על שקידתם והתמדה בלימוד, תוך שהוא מעורר להתחזקות בתורה ויראה לאור זכרו הטהור של הגר"י כהנמן זצ"ל, שהקדיש חייו להנחלת התורה לדורות.

כן נשא דברים הגאון רבי אליעזר כהנמן, נשיא ישיבת פוניבז', לזכרו של זקינו, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורי דורות.