מעמד ריתחא דאורייתא בבני ברק (צילום: עזרה טרבלסי )
כמדי שנה, וכפי שהונהג בשנים האחרונות, התקיים מעמד אדיר של 'ריתחא דאורייתא', בבית הכנסת הגדול של בני ברק, בו השתתפו מאות תלמידים צורבי דרבנן, שהאזינו בשקיקה לדברי תורה שנשמעו ברמה מפי גדולי התורה, ראשי ישיבות ורמי"ם בכירים מעולם המזרח של הישיבות הקדושות.
בשיאו של המעמד הופיע ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, אשר בתחילה נשא אמרות קודש ודברים חוצבי להבות אש - דברים נוקבים ומלאי חיזוק נוכח הגזירות הקשות המרחפות על עולם התורה והציבור החרדי.
בהמשך זכו הבחורים לפלפל בדברי תורה עם ראש הישיבה, שממרומי גילו האזין, הקשה ותירץ מתוך חדוות התורה ואהבתה הבוערת בקרבו.
