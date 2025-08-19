ריתחא דאורייתא כשראש הישיבה פלפל בדברי תורה עם תלמידים הצעירים ממנו בשמונים שנה מאות תלמידי ישיבות השתתפו במעמד 'ריתחא דאורייתא' המסורתי בבית הכנסת הגדול בבני ברק, בשיאו של המעמד הופיע בהדרו ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו שנשא דברי תורה וחיזוק, ובהמשך פלפל בגן התורה עם התלמידים היקרים שניצלו היטב את השעות המרוממות במחיצתו של מנהיג הציבור הליטאי (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:30