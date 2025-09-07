כיכר השבת
רגעים מרגשים בבני ברק

גדולי התורה התאחדו: המרכז הרוחני החדש בקריית הרצוג נחנך ברוב פאר והדר

מאות תושבים בראשות גדולי תורה השתתפו במעמד חנוכת בית הכנסת ובית המדרש הליטאי החדש "שמעה תפילתי" בקריית הרצוג בבני ברק | תהלוכה מרשימה של הכנסת ספרי תורה ציינה את פתיחת המאורע | צפו בתיעוד ענק (חרדים) 

חנוכת הבית לבית המדרש ''שמעה תפילתי'' (צילום: שוקי לרר)

במהלך השבוע האחרון נרשם רגע מיוחד ומרגש בקריית הרצוג בבני ברק עם חנוכת הבית לבית הכנסת ובית המדרש הליטאי "שמעה תפילתי". המעמד שסימל את פתיחתו של מרכז רוחני חדש משך אליו מאות תושבים וגדולי תורה כאחד.

המעמד החל ע"י בני הקהילה בראשות רבם הגאון ר' משה אהרן פינקוס בתהלוכה חגיגית של הכנסת ספרי התורה, הנביאים והכתובים שהועברו מבית המדרש הישן אל משכנם החדש והמפואר תהלוכה זו ביטאה את ההמשכיות והקשר שבין העבר לעתיד של בית הכנסת החדש

במעמד נדיר של אחדות השתתפו גדולי ישראל וראשי הישיבות ובהם חברי מועצת גדולי התורה הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי אברהם יצחק קוק, לצד הרבנים הגאונים רבי ישראל בונים שרייבר ורבי מרדכי שמואל אדלשטיין ועוד, שפיארו את המעמד בהופעתם הכבודה, ואף נשאו דברי שבח ותהילה כיאה למעמד הרם והנעלה לכבודה של הרמת קרן התורה.

