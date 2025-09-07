במהלך השבוע האחרון נרשם רגע מיוחד ומרגש בקריית הרצוג בבני ברק עם חנוכת הבית לבית הכנסת ובית המדרש הליטאי "שמעה תפילתי". המעמד שסימל את פתיחתו של מרכז רוחני חדש משך אליו מאות תושבים וגדולי תורה כאחד.

המעמד החל ע"י בני הקהילה בראשות רבם הגאון ר' משה אהרן פינקוס בתהלוכה חגיגית של הכנסת ספרי התורה, הנביאים והכתובים שהועברו מבית המדרש הישן אל משכנם החדש והמפואר תהלוכה זו ביטאה את ההמשכיות והקשר שבין העבר לעתיד של בית הכנסת החדש

במעמד נדיר של אחדות השתתפו גדולי ישראל וראשי הישיבות ובהם חברי מועצת גדולי התורה הגאון רבי דב לנדו, הגאון רבי משה הלל הירש, הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי אברהם יצחק קוק, לצד הרבנים הגאונים רבי ישראל בונים שרייבר ורבי מרדכי שמואל אדלשטיין ועוד, שפיארו את המעמד בהופעתם הכבודה, ואף נשאו דברי שבח ותהילה כיאה למעמד הרם והנעלה לכבודה של הרמת קרן התורה.