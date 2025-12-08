במעונו של הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף התקיים מעמד רב רושם של חלוקת תעודות לרבני בית ההוראה תפארת וגדולה בראשות הגאון הרב שמעון דרור, לאחר שעברו בהצלחה את השימוש בבית ההוראה וקיבלו כלים הלכתיים בהלכה ורפואה.

הגר"ש דרור נשא דברים בחשיבות מצוות הטהרה שהיא היסוד של עם ישראל בכל הדורות ובשבח הרבנים שעמלו ושקדו על לימוד ההלכה. וציין שרובם כבר משמשים פאר בבתי הוראה שונים ברחבי הארץ והעולם.

הראשון לציון שיבח בדבריו את הגר"ש דרור שדבק בתורת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל וזכה להעמיד תלמידים ראויים תוך שהוא מנחיל להם את דרך הפסיקה.

הראשון לציון האריך לבאר את דרך הפסיקה המסורה וקרא לרבנים ללמוד 'בית יוסף' בעיון והוסיף כי אחר שבקיאים בהלכה, יש לפסוק ללא פחד לעם שבשדות הנזקקים להוראה.

בסיום המעמד קיבלו הרבנים מידי הראש"ל תעודה מעוטרת בחתימתו בצירוף ברכה אישית.