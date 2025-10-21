למעלה מאלף בחורים השתתפו בכינוס האדיר שערכו ויזמו ישיבות ה'ישוב הישן' תחת הכותרת "הכנה למסירות נפש" אל מול גזירת הגיוס המרחפת על כלל הציבור החרדי בארה"ק ולאור המעצרים והמאסרים של בחורים ואברכים בכלא הצבאי, הכינוס נערך בעיה"ק ירושלים בהיכל ביהמ"ד של חסידות 'תולדות אברהם יצחק' בשכונת 'מאה שערים' שהיה מלא וגדוש מפה אל פה כולל הגלריות.

בראש הכינוס עמדו מרנן ורבנן מנהיגי הישוב הישן ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין, נשיא קהל פרושים והאדמו"ר מ'קהל חסידי ירושלים', שנשאו דברים נרגשים וחיזקו את הבחורים לקראת המערכה הכבדה העומדת לפתחם. עוד השתתפו במעמד הגאון רבי נתנאל פרץ מאירזאהן, ראש ישיבת 'חכמת התורה' והגאון רבי זעליג ראובן קאצינעלנבויגן, ראש ומנהיג קהל ומוסדות 'תורה ויראה', לצד עוד רבנים ומרביצי תורה. כמו כן נשאו דברים במעמד הגאון רבי יחיאל קופשיץ, ר"מ בישיבת 'כנסת אליהו', הגה"צ רבי שאול סירוטה, ממשפיעי חסידי ברסלב והרה"ג רבי צבי פריימאן, מראשי ארגון 'הצלה לאחים', לסיום נערך פאנל מרתק כאשר הבחורים יוצאים מהאירוע מחוזקים להמשך המערכה הכבירה כנגד הגזירה הנוראה והעמידה האיתנה בחוד החנית של המלחמה.