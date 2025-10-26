כיכר השבת
12 שנים למרן זי"ע | תושבי בית שמש התכנסו לסעודת הילולא רבתי

בעיר בית שמש התכנסו בני קהילת 'ממזרח שמש' לסעודת הילולא לזכרו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל | בסעודה השתתפו רבנים ואישי ציבור מכובדים | במעמד הוקרא מכתבו של הראשל"צ להתכנסות נאה זו | צפו בתיעוד (חרדים)

הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)

במעמד מרומם בראשות רבנים ואישי ציבור נערכה אמש - מוצאי שב"ק נח, בביהמ"ד המרכזי 'ממזרח שמש', סעודת הילולא לרגל הילולת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זי"ע, בשילוב עם יציאתו לדרך של פרויקט הסוגיות העולמי 'דכולא בה'. פרויקט אותו יזם שלוחא דרבנן חה"כ משה אבוטבול.

את המעמד פתח שלוחא דרבנן משה אבוטבול העומד בראש הפרויקט 'דכולא בה'. בדבריו אמר כי זכות גדולה להתחיל את הפרויקט בהילולת מרן זי"ע, שכן זו הייתה דרכו לחבר את כל התורה כולה, סיני ועוקר הרים.

ברכה נלהבת לכל המתכנסים ובמיוחד לחברי המכון נשא הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ מרא דאתרא של שכונת 'נחלה ומנוחה', שבירך שחפץ ה' בידם יצליח, וזכות הרמת קרן התורה וחיזוק הלימוד, יהיה למגן על כל עם ישראל, שכן אין לנו ברכה יותר גדולה מאשר ברכת התורה.

במעמד הוקראו אגרות הברכה של הראשל"צ הגר"י יוסף, ושל ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם, ראש ישיבת 'בנין אב'.

מכתבו של הג"י יוסף

נואם הכבוד במעמד היה הגאון רבי יעקב סיני, נכדו חביבו של מרן זי"ע, אשר בדבריו סיפר סיפורים מופלאים על ידיעת התורה של מרן כבר כנער בגיל 15, ובהמשך כל חייו היה מקשה אחת של לימוד התורה, גם בימי חולי ומכאוב לא נתן לעצמו הנחות, והיה שקוע בתורה מעל לכל השגה אנושית.

עוד נשאו דברים: הגאון רבי שלמה גבאי, ראש כולל ב'ממזרח שמש' ומרבני שכונת חפציבה. הגאון רבי פנחס זליג בלויא, ראש כולל 'קנין יוסף'. הגאון רבי יצחק אמסלם, מרבני שכונת רמב"ש א'. סגן ומ"מ ראש עיריית בית שמש יצחק אלמליח. חבר מועצת העיר שמואל חזן. את מסכת הנואמים חתם הגאון רבי דוד כהן מרא דאתרא 'ממזרח שמש'.

הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)
הילולת מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, בבית שמש (צילום: יעקב לדרמן)

