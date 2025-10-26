12 שנים למרן זי"ע | תושבי בית שמש התכנסו לסעודת הילולא רבתי

במעמד מרומם בראשות רבנים ואישי ציבור נערכה אמש - מוצאי שב"ק נח, בביהמ"ד המרכזי 'ממזרח שמש', סעודת הילולא לרגל הילולת מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זי"ע, בשילוב עם יציאתו לדרך של פרויקט הסוגיות העולמי 'דכולא בה'. פרויקט אותו יזם שלוחא דרבנן חה"כ משה אבוטבול.

את המעמד פתח שלוחא דרבנן משה אבוטבול העומד בראש הפרויקט 'דכולא בה'. בדבריו אמר כי זכות גדולה להתחיל את הפרויקט בהילולת מרן זי"ע, שכן זו הייתה דרכו לחבר את כל התורה כולה, סיני ועוקר הרים.

ברכה נלהבת לכל המתכנסים ובמיוחד לחברי המכון נשא הגאון רבי נתן הכהן קופשיץ מרא דאתרא של שכונת 'נחלה ומנוחה', שבירך שחפץ ה' בידם יצליח, וזכות הרמת קרן התורה וחיזוק הלימוד, יהיה למגן על כל עם ישראל, שכן אין לנו ברכה יותר גדולה מאשר ברכת התורה.

במעמד הוקראו אגרות הברכה של הראשל"צ הגר"י יוסף, ושל ראש הישיבה הגאון רבי דוד אברהם, ראש ישיבת 'בנין אב'.