שלושה גאונים הונצחו ב'כסא רחמים' | ומי הדליק את נרות הנשמה? 

אמש (ראשון) נערכה עצרת החיזוק המרכזית לזכרם של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל - במלאת י"ב שנים, הגאון רבי משה לוי מגדולי הפוסקים בדור האחרון ומחשובי הרמי"ם בישיבת 'כסא רחמים' - במלאת כ"ה שנים והגאון רבי נסים ארביב מרא דאתרא מושב 'בן זכאי' ומגדולי הרמי"ם בישיבה - במלאת שנתיים.

העצרת נערכה בשעות אחר הצהריים בהיכל בית המדרש המורחב של ישיבת 'כסא רחמים' בהשתתפות בחורי הישיבה ורבים מתושבי העיר והסביבה. העצרת נפתחה בתפילת מנחה ולאחר מכן החלו ההספדים מאת הרבנים שליט"א.

במהלך עצרת ההספד, נשאו דברים: ראש הישיבה הגה"צ הרב צמח מאזוז, בנו של מרן הגרע"י זצ"ל - הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, רב שכונת 'כפר גנים' בראשון לציון הרב אופיר טנג'י – מתלמידיו של הגר"מ לוי זצ"ל, הגאון רבי גדעון מאזוז – בנו בכורו של מרן ראש הישיבה הגר"מ מאזוז זצ"ל הרב יוסף לוי – בנו של הגר"מ לוי זצ"ל והרב שמואל דמרי – מרמ"י ת"ת 'איש מצליח' ומתלמידיו של הגר"נ ארביב זצ"ל.

בפתח הדברים שנשא ראש הישיבה הגר"צ מאזוז, הביע הגר"צ רגשי שמחה מהגעתו של הראשון לציון להיכלה של הישיבה ודיבר בשבחו של הראש"ל. הגר"ד שוחח על בקיאותו ועיונו של הגאון הרב משה לוי זצ"ל, בהמשך נשא הגר"ד שיעור הלכתי מקיף סביב נושא אוהל בשבת.

במהלך העצרת כובדו בהדלקת הנר המרכזי לזכרו ולכבדו של מרן הגר"ע יוסף זצ"ל, כובד בנו הראש"ל הגר"ד יוסף. בהדלקת הנר לזכרו ולכבדו של הגאון הרב משה לוי זצ"ל, כובד בנו הרב יוסף לוי. ובהדלקת הנר לזכרו ולכבדו של הגאון הרב נסים ארביב זצ"ל, כובד נכדו הבחור החשוב נסים ארביב הי"ו מתלמידי הישיבה.

במסגרת עצרת החיזוק והתעוררות וכמסורת מידי שנה, בסיום העצרת חולקו התעודות לנבחנים על מסכתות הש"ס שקלא וטריא (אחר לימוד של כעשרה פעמים) במסגרת מכון 'זכרו תורת משה עבדי' (שהוקם ע"ש ולזכרו של הגאון רבי משה לוי זצ"ל). כאשר בסיום התפללו תפילת ערבית.

השנה עלה לזכרון המשתתפים, חסרונו של ראש הישיבה זצ"ל אשר היה מלווה את העצרת לזכרם של הגאונים זיע"א והשתדל בכל עוז שלא להיעדר ממנה משך שנים. זאת מלבד השנה האחרונה בשל שהותו בבית הרפואה. הגר"מ היה משתתף ונושא דברים וכן מחלק את התעודות בסיומה של העצרת והיה מרעיף שלל ברכות על הנבחנים והמשתתפים. זצ"ל תנצב"ה.

כמו כן השנה לרגל יום האזכרה, יצא לאור ספר חדש מתורתו של הגאון רבי משה לוי זצ"ל – שו"ת 'תפלה למשה' כרך שמיני. הכולל שאלות ותשובות בעניינים הנחוצים בזמננו בד' חלקי השלחן ערוך. ובניהם התכתבויות עם גדולי פוסקי הדור האחרון כגון מרנן הגר"ע יוסף, ראש הישיבה הגר"מ מאזוז, ר"י 'פורת יוסף' הגר"י צדקה, רבה של ירושלים הגר"ש משאש, הגאב"ד הגר"נ קרליץ זצ"ל וכן עם יבלחט"א הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף ועוד.

בין הנידונים המרתקים שניתן למצוא בספר: ישיבה בין תפילת לחש לחזרה, ברכת הלחמניות המתוקות (מזונות), ברכת המסטיק והבמבה, דין ברכה אחרונה על גלידה, הנאה ממעשה שבת שע"י חברת החשמל ועוד.

בצאתו של הראש"ל הגר"ד יוסף מהעצרת המרכזית, קיבל הראש"ל את הכרך החדש מידיו של בנו של הגרמ"ל, הרב יוסף לוי ובירך אותו ושוב הרעיף ודיבר בשבח עיונו המבעית של הגאון המנוח זצ"ל.

במהלך היום יפקדו המונים את ציונו של הגאון רבי משה לוי זצ"ל, בבית העלמין פוניבז' שבבני ברק להעתיר בתפילה לישועה.