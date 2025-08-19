כיכר השבת
סודות חייו ומשנתו

"כך חינך אותנו": חכם ניסים בן שמעון חשף זכרונות הוד מדרכו המיוחדת של חכם שלום כהן זצ"ל

בעצרת זיכרון מרגשת שנערכה במלאות שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצ"ל, שיתף גיסו חכם ניסים בן שמעון זיכרונות הוד  יוחדים מדרכו הרוחנית ומשנתו החינוכית (חרדים)

חכם ניסים בן שמעון בשיחה בביהמ"ד 'הליכות משה' (צילום: ש.פ.ה.)

במלאות שלוש שנים להסתלקותו של ראש הישיבה חכם שלום כהן זצוק"ל, נשיא מועצת חכמי התורה, התקיימה בערב שבת קודש פרשת עקב עצרת זיכרון מרגשת בבית המדרש המרכזי 'הליכות משה' בבני ברק, בראשות הגאון רבי שבתי לוי.

במהלך העצרת, נשא דברים גיסו של הגאון זצוק"ל, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון, ראב"ד תל אביב, שעמד על דמותו הרוחנית של הרב ועל דרכו בחינוך ובתפילה. הרב הדגיש את חשיבות התפילה מעומק הלב, כפי שנהג הרב זצ"ל, כמו כן הרחיב בשיחה במשנתו החינוכית של בעל ההילולא, ובגישתו הייחודית. לדבריו, הרב חינך את בני ביתו שלא להסתמך על סגולות, אלא להאמין בכוחה של תפילה כנה ובוקעת רקיעים.

העצרת התקיימה באווירה של התעוררות רוחנית, כאשר המשתתפים התבקשו להתחזק בלימוד התורה ובהליכה בדרכיו של הרב זצ"ל, מתוך אמונה וביטחון בה'.

הרב בן שמעון סיים את דבריו בברכה לקהל, שיזכו להמשיך בדרכו של ראש הישיבה ולהצליח בלימוד התורה הקדושה.

