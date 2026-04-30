אל מול גלי הגזירות והניסיונות הבלתי פוסקים של הערכאות המשפטיות והדרג הפוליטי להצר את צעדיהם של לומדי התורה, הגיעה אמש התשובה הניצחת ממעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך. במעמד מרגש של "הרחבת גבולי הקדושה", הוכרז על תנופת התרחבות אדירה ברשת הכוללים "תשובות והנהגות", עם הוספת עשרות אברכים מצוינים לששת סניפי הרשת בירושלים, מודיעין עילית ובית שמש.

"כן ירבה וכן יפרוץ"

שיאו של המעמד היה בעת שנשא הפוסק את דברות קודשו שנאמרו בהתרגשות גלויה ומתוך תחושת שליחות מול המערכה הניטשת בחוץ. "שמחה גדולה היא לנו להרחיב את הכוללים ולהכניס עוד אברכים", פתח הגר"מ את דבריו, "דווקא בשעה כזאת שהפושעים כאן אומרים 'פן ירבה', וברצונם להמעיט את בני התורה – אזי רוח הקודש אומרת 'כן ירבה'!".

הגר"מ התייחס בביטול לניסיונות להציג את עולם התורה כדבר שאבד עליו הכלח: "הם רוצים לומר שהתורה היא דבר עתיק וישן מההיסטוריה, וכאילו בעולם המתקדם של היום כבר אין מקום לתורה, עפ"ל. אבל כאן אנו רואים את המציאות החיה – התורה חיה וקיימת, ועדיין פותחים עוד ועוד כוללים בכל מקום ומקום".

תורה אחת יהיה לכם

בהמשך דבריו הק' עמד הפוסק על שיטת הלימוד הנכונה והזהיר מפני תפיסות מוטעות המנסות להפריד בין עולם הישיבות לעולם ההלכה. "לצערינו יש כאלו שטועים לחשוב שכאילו יש שתי תורות – אחת תורת ה'עיון' עבור בני ישיבות, והשנייה תורת ההלכה לבעלי בתים. זו טעות גדולה!".

"תורה אחת יהיה לכם", קבע הפוסק בנחרצות. "עיקר דרך הלימוד הוא ללמוד את הסוגיה בעיון עמוק, עד שמוציאים ממנה הלכה למעשה. כבר אמרו חז"ל שמאז שחרב בית המקדש, אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד".

המעמד הסתיים בתחושת התעלות בקרב עשרות האברכים החדשים וראשי הסניפים, שיצאו מחוזקים מהקריאה הברורה: מול כל גזירה וניסיון החלשה, עולם התורה ימשיך להתרחב ולהעמיק את שורשיו בכל ערי הארץ.