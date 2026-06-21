תחת הכותרת "אינו דומה שמיעה לראייה", התכנסו בהמוניהם לומדי הדף היומי ותושבי העיר בני ברק באולם סמינר גור בעיר, במרכז הערב עמד מיצג הלכתי נדיר ומורכב: הדגמה חיה, מקצועית ומוחשית על ידי רב ושוחט מוסמך מטעם מערכת השחיטה של רבני העיר.

במהלך המיצג המרתק בוצעה שחיטה של כבש, וגם של תרנגול, והנוכחים באולם זכו לקיים יחד את מצוות כיסוי הדם בעפר כדין. כמו כן, כדי לעמוד על הלכות סימני כשרות בדגים, הובא למקום דג כשר שבוקע והוצג תוכנו הפנימי בפני הקהל. בהמשך הערב הודגמו בצורה מוחשית כל האיברים הפנימיים של כבש ושל חלקי בהמות ועופות נוספים, מה שהעניק ללומדים הבנה בהירה וייחודית שתישאר חקוקה בליבם לאורך המסכת כולה.

המעמד המיוחד התקיים בראשות ובהשתתפות רבני העיר, מגידי שיעורים וקהל רב. את המשא המרכזי ודברי הברכה וההלכה השמיעו רב העיר בני ברק, הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט, והאדמו"ר מזוטשקא. בהמשך נשאו דברי ברכה ראש העיר חנוך זייברט וסגנו יהושע מנדל. את דברי הפתיחה וההנחיה של המעמד הוביל הרב אברהם יעקב סלומון.

בסיום המעמד המרומם פצח הקהל בריקוד שמחה סוער לכבודה של תורה, כאשר בשולחן המזרח הרימו אל על את הכבש שנשחט והצטרפו עמו למעגלי הריקודים.