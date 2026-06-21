כיכר השבת
דם, תרנגול, כבש וריקודים

הכבש שנשחט כדוגמה, הצטרף למעגלי הלומדים של 'דף היומי' | צפו בתיעוד

גמרא, רש"י, תוספות – ומראה עיניים: כל מי שזכה אי פעם לצלול אל נבכי מסכת חולין יודע כי הלימוד המרתק מפגיש את הלומד עם עולם שלם של מושגים, הלכות מורכבות ומבנים אנטומיים הדורשים הבנה מעמיקה ויסודית | השבוע, לקראת תחילת לימוד 'פרק אלו טרפות' במסכת חולין במסגרת הדף היומי, התכנסו תושבי בני ברק לחזות מקורב אחר כל סדרי והלכות השחיטה | צפו בגלריה (חרדים)

מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

תחת הכותרת "אינו דומה שמיעה לראייה", התכנסו בהמוניהם לומדי ותושבי העיר בני ברק באולם סמינר גור בעיר, במרכז הערב עמד מיצג הלכתי נדיר ומורכב: הדגמה חיה, מקצועית ומוחשית על ידי רב ושוחט מוסמך מטעם מערכת השחיטה של רבני העיר.

במהלך המיצג המרתק בוצעה שחיטה של כבש, וגם של תרנגול, והנוכחים באולם זכו לקיים יחד את מצוות כיסוי הדם בעפר כדין. כמו כן, כדי לעמוד על הלכות סימני כשרות בדגים, הובא למקום דג כשר שבוקע והוצג תוכנו הפנימי בפני הקהל. בהמשך הערב הודגמו בצורה מוחשית כל האיברים הפנימיים של כבש ושל חלקי בהמות ועופות נוספים, מה שהעניק ללומדים הבנה בהירה וייחודית שתישאר חקוקה בליבם לאורך המסכת כולה.

המעמד המיוחד התקיים בראשות ובהשתתפות רבני העיר, מגידי שיעורים וקהל רב. את המשא המרכזי ודברי הברכה וההלכה השמיעו רב העיר בני ברק, הגאון הרב שבח צבי רוזנבלט, והאדמו"ר מזוטשקא. בהמשך נשאו דברי ברכה ראש העיר חנוך זייברט וסגנו יהושע מנדל. את דברי הפתיחה וההנחיה של המעמד הוביל הרב אברהם יעקב סלומון.

בסיום המעמד המרומם פצח הקהל בריקוד שמחה סוער לכבודה של תורה, כאשר בשולחן המזרח הרימו אל על את הכבש שנשחט והצטרפו עמו למעגלי הריקודים.

מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)
מעמד שחיטת כבש בבני ברק (צילום: שוקי לרר)

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