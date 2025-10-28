כיכר השבת
לכבודה של תורה

הגר"ע אויערבאך רקד שעה ארוכה: סיום מסכת מרגש בכולל במודיעין עילית

בהיכל כולל 'דעת אלימלך' במודיעין עילית שע"י רשת הכוללים 'דעת שמואל', נערך סיום מסכת עירובין, בהשתתפות מאות האברכים וראש הכולל הגאון רבי יעקב סלבוטיצקי יחד עם ראש רשת הכוללים הגאון רבי מרדכי דינר | כן פיאר בהשתתפותו במשך זמן רב נשיא רשת הכוללים הגאון רבי אליעזר דינר | בשיאו של המעמד המרומם נכנס מנהיג 'בני תורה' הגאון רבי עזריאל אויערבאך שאף נשא את המשא המרכזי ורקד באורח נדיר במשך שעה ארוכה יחד עם מאות האברכים לכבודה של תורה ועמליה (חרדים)

הגר"ע אויערבאך בסיום מסכת עירובין בכולל 'דעת שמואל' (צילום: אלחנן דינר)
