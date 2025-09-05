מעמד נדיר ומרגש התקיים השבוע בחיפה, כשספר תורה עתיק שנכתב לפני 68 שנים שב למשפחה שהייתה אמונה על כתיבתו. המעמד המרגש התקיים ברוב עם בבית הכנסת 'נץ החמה', בביתו של הרה"צ רבי יצחק קדמי.

הסיפור המיוחד החל לפני 68 שנים, כשהמקובל הנודע, סב המשפחה, כתב את ספר התורה המהודר. הספר, ששימש עשרות שנים את המשפחה לתפילותיה, נעלם בנסיבות מסתוריות. הנכד, שחפץ להמשיך את דרכו של סבו המקובל, חיפש אחריו ללא לאות במשך שנים ארוכות, אך ללא הצלחה.

התפנית המפתיעה אירעה לאחרונה, כשהספר אותר במפתיע על ידי אדם יקר, וכך הוא חזר לנכד בדרך שרבים הגדירו כנסית ממש. עם שובו של הספר, החליטה המשפחה לקיים מעמד מרגש של הכנסת ספר התורה לבית הכנסת שברחוב 'דובר שלום' בחיפה, כדי לשתף את הקהילה כולה בשמחה הגדולה.

במהלך המעמד המרגש, שהתקיים ברוב עם ובהתרגשות גדולה, נישאו דברים על ידי רבנים ותלמידי חכמים, שסיפרו על קדושת הספר ועל זכותה של המשפחה. שיאו של האירוע היה כשספר התורה, עטוף בבד קטיפה מפואר, הוכנס לבית הכנסת לצלילי שירת "שאו שערים", והונח ברוב קדושה בארון הקודש.

הקהל כולו חש התרגשות עצומה למראה הספר, שחזר לביתו בדרך ניסית. האירוע כולו היה ביטוי מרגש לחיבור עמוק בין דורות, ולאמונה בכוחם של חפצים קדושים המקשרים בין העבר להווה.