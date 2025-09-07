כיכר השבת
שפע קודש

המז'יניק של בראנוביץ התברמ"ץ, צמרת האדמו"רים המחותנים התייצבו

בירושלים נחוגה שמחת בר המצוה לבן זקוניו - המז'יניק של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, רובם מחותניו של האדמו"ר שזכה כבר להשיא את רוב צאצאיו בלע"ה (חסידים)

שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)
שמחת בר מצוה לבן זקוניו של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ (צילום: י. פריד)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (42%)

לא (58%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

צפו בתיעוד

|

שפע קודש

|

כהכנה לימים הנוראים

|

במהלך ביקור הוד

|

מעמד מרגש

|

כלל החסידים התאספו

||
3

הסגולה למוצאי שבת

|

דאגה בחסידות

||
1

בשורה משמחת

||
11

חילופי משמרות

||
7

לאחר התייעצות עם הרופאים

||
10

לאחר חודשים בארה"ב

||
2

השליחות המיוחדת

||
6

עשרות אדמו"רים התייצבו

||
14

סנסציה חסידית

||
7

אף עין לא נותרה יבשה

||
5

תיעוד ענק מבואו ועד צאתו

||
2

ימי אבל ובכי

||
3

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר