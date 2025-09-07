שפע קודש המז'יניק של בראנוביץ התברמ"ץ, צמרת האדמו"רים המחותנים התייצבו בירושלים נחוגה שמחת בר המצוה לבן זקוניו - המז'יניק של האדמו"ר מלעלוב בראנוביץ | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, רובם מחותניו של האדמו"ר שזכה כבר להשיא את רוב צאצאיו בלע"ה (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 15:45