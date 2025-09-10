נכד האדמו"ר נישא עם בת המשורר, החסידים פיזזו ועלזו | תיעוד

לרגל ימי הרחמים והרצון פקד האדמו"ר מערלוי את הציון הקודש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, בראש קהל חסידיו | האדמו"ר נשא תפילת רבים במקום, כשהוא מעתיר בישועה עבור הכלל והפרט להיכתב בספרן של צדיקים ולכתיבה וחתימה טובה | כמו כן נשא האדמו"ר תפילה מיחדת לרפואתו השלימה והמהירה של אחיו, אב"ד החסידות בביתר הגה"צ רבי יעקב בן מרים, החולה במחלה הקשה (חסידים)
בביהמ"ד אשלג בבני ברק, נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר מאשלג, הרך הנימול בן לנכדו הרב חיים יצחק הלוי אשלג בן הרה"ג ר' מרדכי יהושע הלוי אשלג, חתן הרב אברהם דוב שפיצער מביתר | בסנדקאות כובד הסבא רבא, האדמו"ר מאשלג, ובשאר הכיבודים כובדו הסבים הדגולים (חסידים)
שמחה והתרוממות רוח אפפו השבוע את העיר אלעד, עם חנוכת בית המדרש החדש והמפואר של חסידי צאנז. במעמד מרגש שהתקיים ביום שני, בהשתתפות האדמו"ר מצאנז, נחנך בית הכנסת שנבנה הודות לגידול המבורך של הקהילה בעיר | צפו בתיעוד (חסידים)
ברוב פאר והדר נחוגה שמחת נישואי נין הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, החתן היקר יצחק בוקשפן, בן לנכדו הרב יצחק בוקשפן, אשר הינו מאנשי סגל הבית במעונו של זקינו הגדול | בשמחה נטלו חלק אדמו"רים, רבנים וקהל רב שבאו לשוש ולשמוח בשמחתו של צדיק | בשיאה של השמחה פיזז הגה"צ את ריקוד המצווה טאנץ לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
לרגל יום היארצייט של אמה של מלכות, הרבנית הצדקנית מבאבוב ע"ה, א"ח האדמו"ר הרה"ק בעל ה'דברי שלמה' זי"ע, פקד בנה, האדמו"ר מבאבוב את ציונה בסמוך לחלקת אוהל צדיקי בית באבוב בבית העלמין בניו ג'רזי, וכן ירד לפני התיבה לתפילות היום, וערך טיש לחיים בסיום התפילה | צפו בתיעודים (חסידים)
לקראת ימי הרחמים והרצון ערך האדמו"ר מתולדות אהרן ביקור הוד בקרב מאות מחסידיו המתגוררים בעיר בית שמש | האדמו"ר שהה בעיר במשך שבוע ימים, שהיו ימי אורה עבור קהל החסידים שזכו להסתופף בצל הקודש, לשמוע הדרכותיו, ולקבל ברכותיו לקראת ימי הרת עולם | צפו בתיעוד המסכם את הביקור שנחקק בליבם של החסידים לעד (חסידים)
ביקור הוד ערך האדמו"ר מסאדיגורה במעונו של האדמו"ר מקרעטשניף ירושלים, האדמו"ר שהתרגש לקדם את פני האורח הרם, כיבדו לשבת על כסאו, ובמהלך השיחה הרחיבו בסיפורי צדיקים והנהגות קודש מגדולי הצדיקים בחודשי אלול ותשרי | צפו בתיעוד מהביקור (חסידים)
לראשונה בתולדות חסידות ויז'ניץ: לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ, הקדימו את אמירת הסליחות במוצאי שב"ק לשעה 10:30, במקום בשעה 12:30 בחצות הלילה | האדמו"ר אשר אושפז במוצאי שבת האחרון שוחרר הבוקר מבית החולים (חסידים)
אדמו"רים, רבנים וקהל נכבד השתתפו בשמחת בר המצווה לנכד הגה"צ רבי עקיבא סופר, גאב"ד ערלוי בני ברק בן לבנו הרב יעקב יצחק סופר, חתן הרה"ג רבי פרץ טוביה שטיינמץ, מראשי כולל ויז'ניץ באלעד, וחתן האון רבי יואל טוביאס, רבה של שיכון ו' (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים השתתפו בשמחת ה'שבע ברכות' המרכזית בחצה"ק ספינקא רמת אהרן, אולם החתן ואביו, האדמו"ר בחרו דייקא לצאת במחול נלהב, עם שני הבדחנים היקרים והחשובים, מדמויות ההוד בבני ברק של מעלה, הרב נפתלי פוקס והרב בצלאל דים, שזוכים לשמח לב אלוקים ואנשים רבות בשנים | שוקי לרר השתתף, הצטרף לריקוד ומגיש גלריה (חסידים)
המוני חסידי שומרי אמונים מכל רחבי הארץ חגגו בסוף השבוע האחרון את שמחת בית צדיקים, בנישואי בנו של האדמו"ר משומרי אמונים בני ברק, עב"ג בת זקוניו של האדמו"ר משומרי אמונים ירושלים | הצלם א. אייזנבאך השתתף בשמחה ומגיש גלריה עוצמתית (חסידים)
ברוב פאר והדר התקיימה מעמד הכנסת ספר תורה להיכל ישיבה לצעירים דחסידי בעלזא בחיפה, לעילו נשמת הרה"ג ר' שלום ישראל דירנפלד זצ"ל, ראש ישיבת 'תורה ואמונה', של חסידי בעלזא, שנפטר לפני כחודש | שמואל שנקר תיעד ומגיש גלריה (חסידים)
המוני תושבי אלעד נטלו חלק בשמחת הכנסת ספר תורה, שנכתב לעילוי נשמתו הטהורה של האברך הקדוש הרב אלתר שלמה לדרמן הי"ד, שנרצח בפיגוע הדמים בירושלים | בראש הצועדים פיזזו יחדיו שלובי זרוע, הרב חיים דן לדרמן אביו של הקדוש, לצד הרב אברהם נח פלאי מניצולי הפיגוע, ששיכל את שני ילדיו הי"ד | צפו בתיעוד המרגש (חרדים)
שבת התרוממות והתחזקות עברה על בני קהילת ויז'ניץ בעפולה עילית, עם בואו של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לשבות בעיר | במהלך השבת ערך הרב התוועדויות לפני קהילות החסידים בעיר, והכין את הציבור לקראת הימים הנוראים בדברי חיזוק מיוחדים (חסידים)
