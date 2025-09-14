זוֹחֲלִים וְרוֹעֲדִים מִיּוֹם בּוֹאֶךָ מרטיט לבבות: אלפי חסידי צאנז גדשו את היכל רוזנברג בסליחות ראשונות אלפי חסידי צאנז התאספו באשמורת בוקר יום הראשון לאמירת סליחות ראשונות ברוב עם הדרת מלך, בצילו של צדיק, האדמו"ר מצאנז, אשר ירד לפני התיבה והרטיט את הלבבות בתפילתו היוקדת בהתעוררות עצומה | כמנהג אדמו"רי החסידות, נשא הרבי שיחת התעוררות לפני האלפים, הרבי קרא לחסידים להרבות בתשובה, לפשפש במעשיהם ולהיטיב את דרכיהם לקראת ימי הדין והרחמים | לציין כי עם בואם של החסידים לסליחות, כבר חיכתה להם מפת המקומות בהיכל רוזנברג, כדי שכל אחד יוכל לשריין את מקומו לקראת ימי הרת עולם (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 18:01