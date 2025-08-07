הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג, נחת היום במדינת 'אידהו' שבארה"ב, לשם הגיע בשליחות קודש של אביו, האדמו"ר מסאטמר, למעמד 'קצירת חיטים' עבור בתי האופה של המצות בווילאמסבורג, העומד תחת השגחתו המהודרת.

מדובר בקציר שני, לפני שבועות אחדים התקיים קציר ראשון, אז נקצרו ברינה כמות עצומה של חטים עבור בתי האופה של החסידות בניו יורק ובמונסי, כעת יצא הגאב"ד לקצור בשנית עבור בתי האופה בווילאמסבורג.

לכתחילה סברו שהקציר הראשון יספיק, אולם אז נכחו בעלי המאפיות לראות כי הכמות שנקצרו אינה מספיקה, פנו הנהלת המאפיות אל האדמו"ר מסאטמר לשמוע דעת תורה כיצד לנהוג, ובהתאם להוראותו יצאו חברי המשלחת לחפש שדה חיטים שלא ירד שם גשם מאז תחילת ההבשלה, על פי כל החומרות וההידורים שנוהגים מדי שנה.

בהשגחה פרטית, נמצא שדה מתאים במדינת אידהו, ובשליחות ובהכוונה של האדמו"ר מסאטמר, יצא הבוקר (חמישי), בנו הגדול, הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויאלמסבורג, יחד עם הנהלת המאפייה, לקציר נוסף, מריישא ועד גמירא, וכל זאת על מנת להבטיח מצות מהודרות בשפע לציבור הרחב.

הגה"צ האב"ד המריא לפנות בוקר, משדה התעופה ניוארק שבניו ג'רזי, אל שדה התעופה SLC ביוטה. שם נחת בשעה 9:55 (11:55 שעון ניו יורק), ומשם המשיך בנסיעה של למעלה משעתיים לעבר מדינת אידהו.

בהגעת האב"ד, קצר ברינה יבול, יחד עם משלחת רבנים מכובדים, וחברי הנהלת בתי האופה של החסידות, והכל ע"פ הוראת והכוונת אביו הגדול, האדמו"ר מסאטמר.