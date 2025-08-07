כיכר השבת
הקציר השני

מבצע מיוחד באידהו: המסע המיוחד של אב"ד סאטמר בשליחות אביו למען המצות

תיעוד מרהיב מהגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, גאב"ד סאטמר ווילאמסבורג לאידהו, למשימת קציר חיטים שנייה עבור מצות מהודרות של חסידות סאטמר בווילאמסבורג, בהוראת אביו האדמו"ר מסאטמר (חסידים)

הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)

הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד סאטמר ווילאמסבורג, נחת היום במדינת 'אידהו' שבארה"ב, לשם הגיע בשליחות קודש של אביו, האדמו"ר מסאטמר, למעמד 'קצירת חיטים' עבור בתי האופה של המצות בווילאמסבורג, העומד תחת השגחתו המהודרת.

מדובר בקציר שני, לפני שבועות אחדים התקיים קציר ראשון, אז נקצרו ברינה כמות עצומה של חטים עבור בתי האופה של החסידות בניו יורק ובמונסי, כעת יצא הגאב"ד לקצור בשנית עבור בתי האופה בווילאמסבורג.

לכתחילה סברו שהקציר הראשון יספיק, אולם אז נכחו בעלי המאפיות לראות כי הכמות שנקצרו אינה מספיקה, פנו הנהלת המאפיות אל האדמו"ר מסאטמר לשמוע דעת תורה כיצד לנהוג, ובהתאם להוראותו יצאו חברי המשלחת לחפש שדה חיטים שלא ירד שם גשם מאז תחילת ההבשלה, על פי כל החומרות וההידורים שנוהגים מדי שנה.

בהשגחה פרטית, נמצא שדה מתאים במדינת אידהו, ובשליחות ובהכוונה של האדמו"ר מסאטמר, יצא הבוקר (חמישי), בנו הגדול, הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים, אב"ד החסידות בוויאלמסבורג, יחד עם הנהלת המאפייה, לקציר נוסף, מריישא ועד גמירא, וכל זאת על מנת להבטיח מצות מהודרות בשפע לציבור הרחב.

הגה"צ האב"ד המריא לפנות בוקר, משדה התעופה ניוארק שבניו ג'רזי, אל שדה התעופה SLC ביוטה. שם נחת בשעה 9:55 (11:55 שעון ניו יורק), ומשם המשיך בנסיעה של למעלה משעתיים לעבר מדינת אידהו.

בהגעת האב"ד, קצר ברינה יבול, יחד עם משלחת רבנים מכובדים, וחברי הנהלת בתי האופה של החסידות, והכל ע"פ הוראת והכוונת אביו הגדול, האדמו"ר מסאטמר.

הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)
הגה"צ רבי מנחם מנדל טייטלבוים בקצירת חיטים (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

הקציר השני

|

ענבי הגפן

|

בשילוב הכנה לר"ה

|

בָּרוּךְ ה' אֲשֶׁר נָתַן מְנוּחָה

||
47

בִּנְפֹל עַמָּהּ בְּיַד צָר

||
1

תחת כיפת השמים

||
7

לנוכח המצב בארץ

||
4

זְעַק וַאֲשַׁוֵּעַ תְּפִלָּתִי

||
2

רגעים מרגשים

||
1

הוזיל דמעות כמים

||
11

כמים קרים על נפש עייפה

|

כָּל שְׁעָרֶיהָ שׁוֹמֵמִין

||
1

עם חותנו של הרבי מסאדיגורה

||
12

קבלת פנים מיוחדת

|

זכר צדיק לברכה

|

כמנהג אבותיו

|

גָדוֹל כַּיָּם שִׁבְרֵךְ

|

חֹשֶׁךְ וְאוֹר

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר