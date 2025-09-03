כיכר השבת
השליחות המיוחדת

מה ביקש הגר"מ שטרנבוך מהרבי מבוהוש למסור "לשכינה הקדושה"?

לשליחות מיוחדת זו לא ציפה האדמו"ר מבוהוש: היה זה בעת שביקר השבוע במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים, פנה אליו הפוסק בבקשה מיוחדת: "תמסרו לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים, כל מי שעזב את הדרך הוא מסכן יוצא דופן" | צפו בדברים (חסידים)

האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

לקראת ימי הרחמים והסליחות, ערך השבוע האדמו"ר מבוהוש, ביקור מיוחד במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים

במהלך הביקור נסובה השיחה בהרחבה על מנהגי הצדיקים בחודש אלול, ובסוף הביקור ביקש האדמו"ר מבוהוש ברכה לרגל ימי הרחמים והסליחות.

הגר"מ שטרנבוך בירך את האדמו"ר בברכה נדירה ומרגשת, ובדבריו הוסיף שליחות ובקשה מיוחדת מהאדמו"ר 'תמסור לשכינה הקדושה דברי סנגוריה על עם ישראל, עם ישראל כולם צדיקים". 

בדבריו אמר הפוסק לאדמו"ר: "שהעיניים שלכם יראו רק טוב ותוכלו למסור לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים. כל אותם שעזבו את הדרך מסכנים הם יוצאי דופן, והאמת היא שכולנו יראי שמים ואין אצלינו מי שאינו ירא שמים ובזה נפעל בשמים שהישועה תבוא מיד".

עוד הוסיף בברכתו המיוחדת: בכל יום תהיה יותר ויותר קרוב לקב"ה, אשריך ואשרי חלקך, יש לך ברוך ה' השפעה אצל יהודים ותוכל לפעול הרבה, חזק ואמץ חזק ואמץ!

בסיום הביקור העניק הגר"מ שטרנבוך לאדמו"ר את הספר החדש שהוציאו תלמידיו, ספר 'עובדות והנהגות' עם עדויות ראשוניות שראה פוסק הדור אצל רבותיו גדולי ומאורי הדורות הקודמים זצוק"ל. ונפרדו לחיים ולשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה הבעל"ט.

האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)
האדמו"ר מבוהוש בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

השליחות המיוחדת

|

עשרות אדמו"רים התייצבו

||
7

סנסציה חסידית

||
3

אף עין לא נותרה יבשה

|

תיעוד ענק מבואו ועד צאתו

||
1

ימי אבל ובכי

||
3

שעה קצרה לאחר הלוויית אחותו

||
12

ערב ימים הנוראים

||
2

צפו בתיעוד

|

תשלומין לימי השבעה 

||
1

בבגדי שבת, ללא נעליים

||
5

סבל מדלקות ריאות

||
10

צפו בגלריה

||
8

ההבטחה המיסתורית

|

וּרְאֵה בָנִים לְבָנֶיךָ 

||
1

נאבקים על קיומם

||
2

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר