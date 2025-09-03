מה ביקש הגר"מ שטרנבוך מהרבי מבוהוש למסור "לשכינה הקדושה"?

לקראת ימי הרחמים והסליחות, ערך השבוע האדמו"ר מבוהוש, ביקור מיוחד במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, לברך ולהתברך בברכת השנים.

במהלך הביקור נסובה השיחה בהרחבה על מנהגי הצדיקים בחודש אלול, ובסוף הביקור ביקש האדמו"ר מבוהוש ברכה לרגל ימי הרחמים והסליחות.

הגר"מ שטרנבוך בירך את האדמו"ר בברכה נדירה ומרגשת, ובדבריו הוסיף שליחות ובקשה מיוחדת מהאדמו"ר 'תמסור לשכינה הקדושה דברי סנגוריה על עם ישראל, עם ישראל כולם צדיקים".

בדבריו אמר הפוסק לאדמו"ר: "שהעיניים שלכם יראו רק טוב ותוכלו למסור לשכינה הקדושה שעם ישראל כולם צדיקים. כל אותם שעזבו את הדרך מסכנים הם יוצאי דופן, והאמת היא שכולנו יראי שמים ואין אצלינו מי שאינו ירא שמים ובזה נפעל בשמים שהישועה תבוא מיד".

עוד הוסיף בברכתו המיוחדת: בכל יום תהיה יותר ויותר קרוב לקב"ה, אשריך ואשרי חלקך, יש לך ברוך ה' השפעה אצל יהודים ותוכל לפעול הרבה, חזק ואמץ חזק ואמץ!

בסיום הביקור העניק הגר"מ שטרנבוך לאדמו"ר את הספר החדש שהוציאו תלמידיו, ספר 'עובדות והנהגות' עם עדויות ראשוניות שראה פוסק הדור אצל רבותיו גדולי ומאורי הדורות הקודמים זצוק"ל. ונפרדו לחיים ולשלום מתוך ברכות לרוב לקראת השנה הבעל"ט.