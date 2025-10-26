השפעות נעלות חיפה: רבי אלימלך חילק 'שום' לתושבי העיר, וזו הסיבה תושבי חיפה זכו אמש להסב בסעודת מלווה מלכה רבתי שערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, בבית המדרש נדבורנה בעיר | המשפיע עודד את השירה בעוז, כשבין לבין הרחיב בדברי תורה וסיפורי צדיקים כיד ה' הטובה עליו | בסיום הסעודה זכו כלל הציבור לעבור מול המשפיע, ולקבל מידיו שום כסגולה להשפעות נעלות (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 13:17