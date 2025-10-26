חיפה: רבי אלימלך חילק 'שום' לתושבי העיר, וזו הסיבה
תושבי חיפה זכו אמש להסב בסעודת מלווה מלכה רבתי שערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, בבית המדרש נדבורנה בעיר | המשפיע עודד את השירה בעוז, כשבין לבין הרחיב בדברי תורה וסיפורי צדיקים כיד ה' הטובה עליו | בסיום הסעודה זכו כלל הציבור לעבור מול המשפיע, ולקבל מידיו שום כסגולה להשפעות נעלות (חסידים)
במעמד מיוחד חגגו בחצה"ק ויז'ניץ באלעד חנוכת מקווה טהרה 'קדושת יוסף א"ש', נדבת לבו של המשב"ק הוותיק הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ | במעמד השתתפו גדולי רבני החסידות, לצד המשב"קים לבית ויז'ניץ שבאו לכבד את המעמד הנעלה | צפו בתיעוד (חסידים)
ביום שישי האחרון ציינו בחצר הקודש סערט ויז'ניץ את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במוצאי שבת קודש זכו בחורי הישיבה להסב בחדר האוכל של הישיבה לסעודת מלווה מלכה, ולשמוע זיכרונות הוד ועובדות מבעל ההילולא מפי האדמו"ר מזלאטושב שזכה בילדותו להסתופף בצילו הקדוש ולהתבשם מאורו הזך והבהיר שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול ביאלה בעיה"ק ירושלים נערכה שמחת ברית המילה לנין האדמו"רים מקופיטשניץ ולעלוב בית שמש, נכד האדמו"רים מביאלה וקוזמיר | הרך הנימול הוא בן הרב יעקב יצחק טאוב, בן הרב אהרן נחום טאוב | כמוהל שימש הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב | האדמו"רים התכבדו בכיבודי הברית, ובסיומה הסבו לטיש 'לחיים' יחדיו, כאשר החסידים מסובבים אותם כחומה לשמוע דברי תורה (חסידים)
הגה"צ רבי אליעזר צבי טויב, בנו הגדול של האדמו"ר מקאלוב, ואב"ד החסידות בביתר, ערך שבוע שעבר מסע הקודש בסימון 'יזכור אהבתם', יחד עם בני קהילתו ומשפחתו לעיירת קאליב שבהונגריה, לקראת שמחת נישואי בן זקוניו שתתקיים בחורף הקרוב | במהלך המסע נחשפו שרידי בית המדרש העתיק של זקינו הרה"ק יצחק אייזיק מקאליב זי"ע, וברוב רגש נעמדו לתפילת מנחה במקום | צפו בתיעוד מסכם מהמסע (חסידים)
ביקור רב רושם נערך בימים אלו בלונדון הבירה, עת מבקר בעיר הרה"ג רבי דוד רוקח, נכדו של האדמו"ר מבעלזא, במטרה לחזק את הקהילות הקדושות, ולהפיח בהן רוח חיים של חסידות לאורו של זקינו, האדמו"ר מבעלזא | צפו בתיעוד ראשוני מהימים הראשונים של הביקור בממלכה הבריטית, עת כובד האורח הרם בסנדקאות, וביקורי הוד במוסדות החסידות שם התקבל במעמדי קבלת פנים מרוממים בראשות רבני הקהילות (חסידים)
האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)
בקול רינה ותודה, והמון חוגג, נחגגה ברוב פאר והדר מעמד 'הכנסת ספר תורה' אל היכל בית המדרש הגדול דחסידי באבוב 45, שבלב בורו פארק | ספר התורה נתרם ע"י הרה"ג ר' אשר זעליג גאלדמאן, מרביץ תורה ותיק במוסדות החסידות זה למעלה מיובל שנים | המעמד נשא אופי חגיגי במיוחד, שכן זו ההכנסת ס"ת הראשונה להיכל החדש שנחנך ברוב הוד והדר בחודש תשרי האחרון, דבר שהפך את המעמד הנשגב, לאירוע מכונן בדברי ימי החסידות (חסידים)
אלפי חסידי סאטמר נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר, הכלה בת לחתנו הרה"צ רבי אלעזר טייטלבוים, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' שמעון ישראל מייזליש | השמחה הגדולה נחוגה ברוב פאר והדר בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג, שעבר שיפוץ מקיף בחודשים האחרונים | צפו בתיעוד ענק ממעמד הקבלת פנים ועד לאחר ריקודי המצווה טאנץ של האדמו"ר לפני הכלה לקול מצהלות החסידים (חסידים)
מובא בדברי יואל שבדיוק לפני 60 שנה בשנת תשכ"ו הייתה התעוררות הגאולה, ושם מובא שאמר הרבי משינאווא בשנה של פטירתו שנכנסו לשבוע שבן דוד בא ובעוד 7 שנים בשנת תרס"ו –בדיוק לפני פעמיים 60 שנה. הרב יצחק ישי בנון עם הסגולה למוצאי שבת (חסידים)
לקראת סיום חודש תשרי, והתחלת זמן החורף, התאספו כלל הבחורים מחצה"ק סקולען לייקווד למעמד מרומם ונעלה, סיום ספה"ק 'קדושת לוי' | במעמד זכו לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן מפי הרה"ג הנודע רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן, שריתק את הבחורים שעה ארוכה עם פנינים יפים משוזרים בדברי חסידות וחיזוק רב (חסידים)
אנטישמיים אלמונים פרצו במהלך הלילה האחרון לבית העלמין העתיק בוויז'ניצא שבאוקראינה שברו את הגדר והשחיתו מצבות | למרות הנזק הכבד, האוהל הקדוש של אדמו"רי החסידות לא נפגע | המשטרה המקומית פתחה בחקירה (חסידים)
כלל חסידי נדבורנה נטלו חלק במעמד 'הכנסת ספר התורה' להיכל בית המדרש של החסידות, אשר נתרם ע"י משפחת פרידמן לע"נ מרת גיטל שרה ע"ה בת יבדלחט"א הר"ר שמעון | בימים אשר לפני המעמד עלו בני המשפחה למעונם של גדולי ישראל לזכותם בכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
בחצה"ק שידלובצא בירושלים ציינו את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'להבת דוד' מביאלה ב"ב זצ"ל, בצל חתנו האדמו"ר משידלובצא, בשילוב שמחת הבר מצוה לנכד האדמו"ר משידלובצא, בן לחתנו הרב פנחס יחיאל לעמברגר, בנו של רב ביהמ"ד מאקאווא באשדוד | במראות ניתן להבחין בשיירי הערבות מיום 'הושענא רבה' שנזרקו מעל 'ארון הקודש' כמקובל בחצרות הקודש כסגולה ושמירה לכל השנה (חסידים)
ירח האיתנים עברו בנעימים על אלפי חסידי פאפא במרכז החסידות בווילאמסבורג, בצל קודשו של האדמו"ר | צפו בטיש שערך הרבי ביום האושפוזין של יוסף צדיקיא, וחלוקת הלחם השחור לחסידים כנהוג. ובעבודת הנענועים ואמירת ההושענות בהיכל בית מדרשו הגדול (חסידים)
חודש תשרי של התעלות ודבקות עבר על קהל חסידי צאנז - זוועהיל, במרכז החסידות ביוניון סיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב | החסידים זכו לשאוב מלוא חופניים קדושה מיוחדת, כאשר הם צופים בעבודת הקודש המרוממת והעוצמתית של האדמו"ר במהלך ימי החג והמועד | לקראת החג, מונה 'הויז בחור' (משמש) חדש לאדמו"ר. מינוי זה הגיע לאחר שקודמו בתפקיד זכה להתקרב למשפחת האדמו"ר ונישא למזל טוב אל בתו של האדמו"ר בסוף הקיץ שעבר (חסידים)
חגי ומועדי תשרי עברו על כלל חסידי ניקלשבורג בהתרוממות הנפש בצילו של מנהיגם הרוחני, האדמו"ר מניקלשבורג במרכז החסידות במונסי ניו יורק | במהלך שמחות בית השואבה פיזז הרבי עם לפידי אש בוערים לזכר המקדש, תוך שהוא מעודד השירה בעוז ובתעצומות | עם סיום עבודת הנענועים נצפה הרבי מנשק בחביבות את ארבעת מינים | בסיום טיש נעילת החג שמחת תורה, ליוו המונים את הרבי לביתו בשירה ובזימרה (חסידים)
