כיכר השבת
השפעות נעלות

חיפה: רבי אלימלך חילק 'שום' לתושבי העיר, וזו הסיבה

תושבי חיפה זכו אמש להסב בסעודת מלווה מלכה רבתי שערך המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן, בבית המדרש נדבורנה בעיר | המשפיע עודד את השירה בעוז, כשבין לבין הרחיב בדברי תורה וסיפורי צדיקים כיד ה' הטובה עליו | בסיום הסעודה זכו כלל הציבור לעבור מול המשפיע, ולקבל מידיו שום כסגולה להשפעות נעלות (חסידים)

הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ.)
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )
הרה"צ ר' אלימלך בידרמן, מוצ"ש בחיפה (צילום: שימי פ. )

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

השפעות נעלות

|

מומחה המקוואות ריתק את הציבור

|

התאחדות חסידית

||
1

בחדר האוכל של הישיבה

|

הסבו יחדיו לטיש לחיים

|

אחרי 200 שנה

||
1

רוח חיים של חסידות

||
8

זכה לברכות על עמידתו האיתנה

||
5

בלב בורו פארק

||
1

בביהמ"ד הגדול שהורחב

||
1

הסגולה למוצאי שבת

||
7

במעמד מרומם ונעלה

|

יממה אחרי ההילולא

||
2

צפו בתיעוד

||
2

שושלת הקודש

||
18

מנהג קודש

||
3

לחם שחור לחסידים

|

זמנים לששון

|

מתוך התעלות והתלהבות

|

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר