אורח רם ונעלה האנטוורפנאים ליוו את נכד האדמו"ר מבעלזא עד אמסטרדם לאחר ביקור פתע של שעתיים כפי שדיווחנו השבוע, מאות חסידי בעלזא באנטווערפן, הופתעו ביום שני השבוע לקדם את פני האורח הרם, הרה"ג ר' חיים מאיר רוקח, נכדו חביבו של האדמו"ר מבעלזא, שהופיע לביקור בזק בעיר, למשך שעתיים בלבד, למעמד 'פתיחת הזמן' בהיכל הישיבה דשם | עם סיום הביקור, ליוו ראשי הקהילה את האורח הרם עד לשדה התעופה באמסטרדם, שם נפרדו מאיתו לחיים ולשלום, כשהרה"ג מודה להם על האירוח, תוך שהוא מציין שבקרוב יבוא לביקור רשמי בקרב בני הקהילה | צפו בתיעוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 20:11