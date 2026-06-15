ממאקאווא ועד ברסלב | המונים נהרו לשמחת נכדת הגר"ע אלכורת

אלפי חסידי סערט ויז'ניץ מכל רחבי הארץ נהרו לבית שמש למעמד הכנסת ספר התורה המפואר לבית המדרש של החסידות • חברי הכנסת של 'אגודת ישראל' התייצבו בהרכב מלא, ורחובות רמת בית שמש ד' רעדו בעת שהאדמו"ר פצח בריקודי קודש סוערים מול בניין המוסדות • הצלם א. אייזנבאך מגיש תיעוד מרהיב במיוחד (חסידים)
קהל רב וחסידים נטלו חלק בשמחת הנישואין של נכד האדמו"רים מזידיטשוב באר שבע וטעמשוואר, עם נכדת האדמו"ר מזוועהיל • במעמד 'קבלת הפנים' השתעשעו האדמו"רים עם הגביע הקדוש והמיוחס שעליו חרוטים השמות הקדושים • א. שטול מגיש תיעוד (חסידים)
מעמד מרומם ורב רושם נערך בחצר הקודש באבוב 45, לרגל סיום מסכת גיטין והתחלת מסכת קידושין במסגרת חבורת 'הם חיינו' • המעמד נדב לזכרו של לומד החבורה הישיש ר' משה מאיר איינהארן ע"ה • צפו בתיעוד ענק: מנואמי הכבוד ועד לשי היוקרתי שהעניק האדמו"ר לנגיד החשוב • סיקור וגלריה (חסידים)
דאגה עצומה בעולם החסידות והחסד נוכח ההתדרדרות החמורה במצבו הרפואי של האדמו"ר הנגיד מהורדנקא, המאושפז בשבועות האחרונים • בשעה האחרונה חלה קריסת מערכות, ובחצרות החסידים קוראים לציבור לקרוע שערי שמים לרפואת רבי יצחק אריה בן חנה (חסידים)
"הנעלבים ואינם עולבים": סיפור מדהים שנחשף השבוע על ידי מגיד השיעור הנודע, הגאון רבי אברהם ישעיהו קובלסקי, מגלה כיצד ביזוי פומבי קשה של אדמו"ר באמצע שבת שבע ברכות, הפך להבטחה חריגה לשלושה בחורים מבוגרים • השבוע, חצי שנה אחרי, נשבר המחסום הראשון • הסיפור המלא (חסידים)
מעמד כביר לחיזוק לימוד תורת החסידות נערך בעיר הקודש ירושלים בהשתתפות גדולי האדמו"רים והמשפיעים, לצד מאה ראשי כוללים שע"י מרכז מעייני ישראל
בארה"ק שהגיעו להוקיר את פטרון הרשת, הנגיד הרב דוד פישר • צפו בדברי הרבי ממכנובקא בעלזא על הברכה שקיבל מהרבי מליובאוויטש • סיקור נרחב (חסידים)
דרדקי החמד בני החמש של חסידות באבוב בבני ברק, חגגו השבוע את תחילת לימוד החומש, אלא שהפעם הצטרפו אליהם גם תלמידי השנה שעברה – שחגיגתם בוטלה בזמנו בשל הנחיות פיקוד העורף הקשוחות • אב"ד באבוב בארה"ק חילק את החומשים, והאבות פצחו בריקודים סוערים • תיעוד מרגש (חסידים)
האדמו"ר מסאטמר כינס השבוע את אלפי חסידיו בשכונת וויליאמסבורג לכינוס חירום בענייני קדושה וצניעות • בדבריו הנוקבים העביר ביקורת חריפה על קהילות שמקפידות על חומרות, אך מקילות בקדושה • וגם: המתקפה נגד שליחת הבחורים לישיבות זרות, שגורמת לכך שלימים נשותיהם מקילות ראש בענייני הלבוש •תיעוד ענק וסיקור (חסידים)
מאות חסידי דאראג נטלו חלק השבוע בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לחתנו הרה"ג ר' יעקב אריה קוסטליץ, בנו של הגאון רבי נתנאל יצחק קוסטליץ רב דקהל מחזיקי תורה בבולטימור | בניגוד למנהג הרווח בחצרות הקודש, החתן בשמחה זו – בנו של הרה"ח ר' יוסף יהודה קראס מחשובי החסידים – אינו בנש"ק, אלא נמנה עם גדולי מצטייני הישיבה של דאראג, ולכן נבחר על ידי האדמו"ר כחתן לנכדתו | שמחת החתונה נחגגה בעוז בהיכל בית המדרש הגדול של החסידות בבני ברק (חסידים)
בירושלים נחגגה שמחת האירוסין של החתן, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, עם בת הרב יהודה קאהן, בנו של הגה"צ רבי משה קאהן ראש ישיבת 'תולדות אהרן' וחתנו של הרה"ג ר' יעקב יוסף לייפר מחוסט עמנואל | רגע ייחודי נרשם בעת עריכת הקניין כנהוג, כאשר החתן הרים את הצעיף הלבן של זקנו האדמו"ר לאות קבלת סדר הקניין (חסידים)
בהיכל בית המדרש טשארנאביל באשדוד נחגגה שמחת הברית לנין האדמו"ר מטשארנאביל, נכד לבנו הרה"צ רבי ברוך טווערסקי, חתן האדמו"ר ממעליץ | בכיבודי הברית התכבדו הסבים המאושרים, שהסבו בהמשך לטיש לחיים מרומם בצוותא חדא (חסידים)
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת נישואי בת הרה"ג ר' שלמה לעמברגר, רב חסידי מאקאווא בנתניה, חתן האדמו"ר מקאלשיץ, עב"ג החתן בן הרה"ג ר' משה בראנדסדורפער מו"ץ בבד"ץ ה'עדה החרדית' | בשמחה השתתפו גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים נעלים מבני המשפחה והעיר (חסידים)
בבני ברק נחגגה השבוע שמחת הנישואין של החתן, נכדם של האדמו"ר מזוועהיל והגה"צ רבי דב שטרן, אב"ד סקולען בני ברק, עב"ג הכלה בת הרב שלמה זלמנוביץ מגארליץ עכו | בשמחה השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל חסידים רב (חסידים)
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