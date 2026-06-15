כיכר השבת
שִׂמְחַת עוֹלָם עַל רֹאשָׁם

ממאקאווא ועד ברסלב | המונים נהרו לשמחת נכדת הגר"ע אלכורת

קהל מכובד ונעלה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת הגה"ח רבי עוזיהו אלכורת, נשיא מוסדות ברסלב חיי עולם | בין הרבנים שנהרו נצפה הגה"צ גאב"ד מאקאווא שכובד בסידור קידושין בחופה (חרדים)

שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)
שמחת נישואי נכדת הגאון ר' עוזיהו אלכורת (צילום: שוקי לרר)

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חתונהגאב"ד מאקוואהרב עוזיהו אלכורת

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