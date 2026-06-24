כיכר השבת
במרכז החסידות בירושלים

ביום ההילולא; כך חגגו בקרעטשניף את שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר

בהיכל בית המדרש הגדול של חסידי קרעטשניף בירושלים נחגגה בעוז שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר מקרעטשניף י-ם, חתן המצוות בן לחתנו הרה"צ רבי צבי אלימלך שטרן, ראש ישיבת 'מבצר התורה' קרעטשניף, ובן הגה"צ רבי יהושע מנחם שטרן, אב"ד ראחמיסטריווקא בני ברק | השמחה נחגגה בשילוב סעודת ההילולא לרגל הילולת הרה"ק רבי מאיר מקרעטשניף זי"ע | בשמחה השתתפה גלריה מכובדת של אדמו"רים ורבנים, לצד קהל רב של חסידים | דוד ארזני מגיש תיעוד (חסידים)

שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )
שמחת בר המצווה בקרעטשניף י-ם (צילום: דוד ארזני )

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בר מצווההאדמו"ר מקרעטשניף ירושלים

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