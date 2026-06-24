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רגעי הוד; כשהרבי מסאטמר הריח מהבשמים של ה'ויואל משה' 47 שנים אחר הסתלקותו

מאות בחורי סאטמר התכנסו לשבת התאחדות במחנה 'דברי יואל' בהרי הקאנטרי • ערב שבת נפתח במעמד נרגש של לימוד הש"ס, כשהאדמו"ר בעצמו התיישב להגות בתורה יחד עם תלמידיו • במוצאי השבת נרשם רגע מרגש בהבדלה, כשהרבי בירך על כלי הבשמים העתיק שנפל בחלקו בגורל חלוקת הירושה של משפחת המלוכה • הגה"צ אב"ד סיגעט נשא את משא הקודש לפני תלמידי הישיבות בערב שבת | סיקור ומראות הוד (חסידים)

האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)

האדמו"ר מסאטמר שבת במהלך השבת האחרונה יחד עם מאות תלמידי הישיבה, לשבת התאחדות מרוממת במחנה 'דברי יואל' שבהרי הקאנטרי.

בערב שבת קודש התקיים מעמד נרגש וייחודי, כאשר כלל התלמידים התכנסו יחד והחלו בלימוד הש"ס כולו במקשה אחת. האדמו"ר, שהתרגש מהמעמד הכביר, התיישב במקומו והצטרף בעצמו לסדר הלימוד המשותף עם הבחורים. במהלך המעמד המיוחד נשא דברים הגה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים, אב"ד סיגעט ובנו של האדמו"ר.

בצאת השבת המרוממת, בעת עריכת הבדלה בירך האדמו"ר והריח ממחזיק כלי הבשמים העתיק של דודו, הרה"ק בעל 'ויואל משה' מסאטמר זצ"ל. חפץ קודש זה נפל בחלקו של האדמו"ר בגורל חלוקת הירושה המדוברת, שחולקה לכל בני משפחת המלוכה לפני שבועות אחדים.

האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
הרה"צ רבי יעקב בער טייטלבוים נושא דברים (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)
האדמו"ר מסאטמר בשבת התאחדות במחנה דברי יואל (צילום: שלמה ב.)

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האדמו"ר מסאטמרירושהבשמיםויואל משה

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