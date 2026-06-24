הַדּוּדָאִים נָתְנוּ רֵיחַ רגעי הוד; כשהרבי מסאטמר הריח מהבשמים של ה'ויואל משה' 47 שנים אחר הסתלקותו מאות בחורי סאטמר התכנסו לשבת התאחדות במחנה 'דברי יואל' בהרי הקאנטרי • ערב שבת נפתח במעמד נרגש של לימוד הש"ס, כשהאדמו"ר בעצמו התיישב להגות בתורה יחד עם תלמידיו • במוצאי השבת נרשם רגע מרגש בהבדלה, כשהרבי בירך על כלי הבשמים העתיק שנפל בחלקו בגורל חלוקת הירושה של משפחת המלוכה • הגה"צ אב"ד סיגעט נשא את משא הקודש לפני תלמידי הישיבות בערב שבת | סיקור ומראות הוד (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 19:55