באווירה של התרוממות הנפש, ציינו חסידי קאליב את יום ההצלה של האדמו"ר מקאליב זצ"ל, אשר ניצל בניסי שמיים גלויים מגיא ההריגה בשואה האיומה. המעמד המרומם והמרגש התקיים בשכונת הר שמואל, בראשותו של האדמו"ר מקאליב.

במרכז המעמד נשא האדמו"ר משא קודש מרכזי, בו הרחיב על דמותו הפלאית של זקנו זצ"ל. בדבריו תיאר בציוריות כיצד הרבי הקודם, לאחר שאיבד את כל עולמו בשואה האיומה, קם מעפרו והקים אימפריה של תורה וחסד.

האדמו"ר הדגיש את גישתו הייחודית של בעל נס ההצלה, אשר תמיד ראה את החיוב בכל אדם, סירב להסתכל על הצד השלילי, והקדיש את חייו להפיח תקווה ואמונה בלבבות ישראל הנדכאים.

בהמשך דבריו, התייחס האדמו"ר לחשיבות העצומה של שימור מורשת קאליב בקרב אברכי ובחורי החבורות. הוא האריך לדבר על כוחם הרוחני של ניגוני קאליב הקדושים, אשר מחדירים יראת שמיים ואהבת הבורא בלב השומעים.

כמו כן, עורר האדמו"ר על החובה להקפיד ולשמר את המנהגים הקדושים שהנחיל זקנו, מתוך הבנה כי מסורת אבות היא יסוד קיומנו ויש להקפיד עליה במסירות נפש ממש.

עם תום המשא המרכזי ושירת הניגונים הסוחפת, יצאו כלל המשתתפים, בחורי ואברכי החבורות, יחד עם האדמו"ר לעבר ציון קברו של שמואל הנביא הממוקם בקרבת מקום, שם העתירו בתפילת רבים לישועת הכלל והפרט.