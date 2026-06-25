מעמד כביר ורב הוד התקיים בלונדון במעמד חנוכת הבית לבניין החדש של ישיבת "ישועות משה" לצעירים, בראשות האדמו"ר מויז'ניץ, ובשילוב שמחת הכנסת ספר תורה מהודר שנכתב ונתרם על ידי הנגיד הרבני ר' ישראל שלום טויב.

אלפי חסידים, תלמידי הישיבה, לצד אדמו"רים, רבנים, נגידים ואישי ציבור השתתפו במעמד המרומם לכבוד התורה ולומדיה.

התהלוכה החגיגית יצאה מביתו של הנגיד והעסקן הרה"ח ר’ ישראל ולצר, מחשובי העסקנים ביהדות החרדית בלונדון, משם יצאה תהלוכה מרשימה בליווי תזמורת וריקודי שמחה לעבר בניין הישיבה החדש.

ברחבה שע"י הישיבה קיבלו המונים בשירה ובריקודים של מצווה לכבודה של תורה ולרגל שמחת חנוכת הבית, אשר תהווה בעזרת השם בית שמגדלים בו תורה, תפילה וחסידות.

בהגיעו לפתח הבניין החדש אמר האדמו"ר את פרק "לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה"' כנהוג בהכנסת ספר תורה ובנו הרה"צ הרב חיים מאיר האגער אמר את פרק "מזמור לדוד". לאחר מכן רקד האדמו"ר עם התורם ובני המשפחה.

לאחר מכן עלה האדמו"ר לסיור מיוחד בבניין החדש, תוך שהאדמו"ר מביע את קורת רוחו מהיכל התורה המפואר שנבנה לרווחת תלמידי הישיבה.

לאחר סיום המעמד בבניין הישיבה, פנו המשתתפים הרבים אל אולם "יסודי התורה", שם נערכה סעודת מצווה מפוארת לכבודה של תורה ולכבוד חנוכת הבית. במהלך הסעודה נשאו דברים הרבנים הגאונים, אשר עמדו על חשיבות הרחבת מוסדות התורה ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקם של התורמים והמסייעים להקמת הבניין ולהכנסת ספר התורה.

המעמד כולו הותיר רושם עז על קהל הקהל והיהדות החרדית דלונדון, אשר ראו בו אבן דרך משמעותית בהתפתחות מוסדות התורה והחינוך של החסידות בלונדון, ובהמשך בניית דור העתיד בדרכו החינוכית המיוחדת דרך השיטה הקדושה.

במעמד השתתפו בין היתר הגה"צ רבי שלום פרידמאן סגן אב"ד לונדון, הגה"צ רבי יוסף פאדווא ראש הדיינים לונדון, הרה"צ רבי נפתלי אלימלך לייזער אב"ד פשווארסק בן האדמו"ר מפשווארסק, הגה"צ רבי שמואל בנימין קרויס האדמו"ר מבית שלמה ארי'ה, האדמו"ר מביאלא, האדמו"ר מליעזש, האדמו"ר מטשארטקוב, האדמו"ר מטריסק, האדמו"ר מסטאניסלאוו, לצד רבני הקהילות, החסידויות ובתי המדרשות.