כיכר השבת
זכה לברכות על עמידתו האיתנה

מהכלא לבתי גדולי ישראל: האסיר הרב רבינוביץ במסע הודאה בבתי רבני ירושלים

האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכד האדמו"ר ממשכנות הרועים, ששוחרר מכלא 10 לאחר מאסר של 90 ימים, ערך מסע הודאה בבתי גדולי ישראל שהאצילו עליו מברכותיהם על קידוש ה' שגרם בכל עת שהותו בין חומות הכלא | צפו (חרדים)

האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)

לאחר ששוחרר מהכלא הצבאי, כלא 10, לאחר למעלה מ-90 יום, האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, התקבל יחד עם בני משפחתו והעסקנים שעמדו לימינו במסירות בבתיהם של גדולי ישראל.

כזכור, רבינוביץ נעצר בהפגנות במתחם 'אאורה' ביהוד, שם נודע למשטרה שהוא עריק, ובגין כך נעצר והועבר לכלא הצבאי, שם שהה שלושה חודשים.

ביום שחרורו מהכלא נערך לכבוד הרב רבינוביץ מעמד קבלת פנים חגיגית בירושלים, שם חגגו עמו אלפי תושבים. בהמשך פתח במסע אל בתי הרבנים.

תחילה התקבל בבית זקינו האדמו"ר ממשכנות הרועים, ולאחר מכן עלה לבתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב. ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין. האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים. האדמו"ר מראחמסטריווקא. הגה"צ רבי יהושע ראזנבערגער, גאב"ד קרית הרמ"א בבית שמש. הגאון רבי משה פאללאק, דומ"ץ קהל יטב לב ד'סאטמאר בעיה"ק ירושלים. ואצל ראש הכולל בו לומד האברך הגאון רבי מאיר הלר, רב שכונת קרית חסידים בבית שמש.

גדולי ישראל האצילו מברכות קודשם עליו ועל בני משפחתו, והודו לו בחום על עמידתו האיתנה בחזית המערכה כנגד גזירת הגיוס כשליח כלל ישראל וחיזקו אותו ואת בני המשפחה בהעלותם על נס את הזכות הגדולה שנפלה בחיקם.

האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)
האסיר המשוחרר הרב אריה מרדכי רבינוביץ בבתי גדולי ישראל (צילום: באדיבות המצלם)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (31%)

לא (69%)

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

אחרי 200 שנה

|

רוח חיים של חסידות

|

זכה לברכות על עמידתו האיתנה

|

בלב בורו פארק

|

בביהמ"ד הגדול שהורחב

|

הסגולה למוצאי שבת

||
3

במעמד מרומם ונעלה

|

יממה אחרי ההילולא

||
2

צפו בתיעוד

||
2

שושלת הקודש

||
17

מנהג קודש

||
3

לחם שחור לחסידים

|

זמנים לששון

|

מתוך התעלות והתלהבות

|

הגשמים לא עצרו את העבודה

|

מרוסיה לאמריקה

|

צפו בתיעוד

||
3

ענני קודש

||
4

צפו בגלריה

||
12

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר