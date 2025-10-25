לאחר ששוחרר מהכלא הצבאי, כלא 10, לאחר למעלה מ-90 יום, האברך הרב אריה מרדכי רבינוביץ, נכדו של האדמו"ר ממשכנות הרועים, התקבל יחד עם בני משפחתו והעסקנים שעמדו לימינו במסירות בבתיהם של גדולי ישראל.

כזכור, רבינוביץ נעצר בהפגנות במתחם 'אאורה' ביהוד, שם נודע למשטרה שהוא עריק, ובגין כך נעצר והועבר לכלא הצבאי, שם שהה שלושה חודשים.

ביום שחרורו מהכלא נערך לכבוד הרב רבינוביץ מעמד קבלת פנים חגיגית בירושלים, שם חגגו עמו אלפי תושבים. בהמשך פתח במסע אל בתי הרבנים.

תחילה התקבל בבית זקינו האדמו"ר ממשכנות הרועים, ולאחר מכן עלה לבתיהם של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב. ראש הישיבה הגאון רבי יהושע דוד טורצ'ין. האדמו"ר מקהל חסידי ירושלים. האדמו"ר מראחמסטריווקא. הגה"צ רבי יהושע ראזנבערגער, גאב"ד קרית הרמ"א בבית שמש. הגאון רבי משה פאללאק, דומ"ץ קהל יטב לב ד'סאטמאר בעיה"ק ירושלים. ואצל ראש הכולל בו לומד האברך הגאון רבי מאיר הלר, רב שכונת קרית חסידים בבית שמש.

גדולי ישראל האצילו מברכות קודשם עליו ועל בני משפחתו, והודו לו בחום על עמידתו האיתנה בחזית המערכה כנגד גזירת הגיוס כשליח כלל ישראל וחיזקו אותו ואת בני המשפחה בהעלותם על נס את הזכות הגדולה שנפלה בחיקם.