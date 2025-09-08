שבת התרוממות והתחזקות עברה על בני קהילת ויז'ניץ בעפולה עילית, עם בואו של הגה"צ רבי יעקב מרדכי הגר, אב"ד ויז'ניץ אלעד, לשבות בעיר בשבת קודש פרשת כי תצא שעעל"ט.

האב"ד שהגיע לעיר לעשות את השבת אצל בנו הרב משולם זוסיא הגר, חתן הגה"צ רבי יעקב יוסף טווערסקי בנו של האדמו"ר מסקווירא, חיזק את כלל החסידים בעיר.

לקראת שבת קודש הגיע הרב לתפילת מנחה בבית המדרש המרכזי "בית שמואל". לאחר תפילת מנחה, מסר המרא דאתרא הגאון רבי מנחם מנדל טובאק, שיעור בהלכה כנהוג.

בשעה 23:15 לערך, נכנס הרב לעריכת ה'באטע' יחד עם רבני קהילות, הרה"ג רבי מנחם מנדל טובק והרה"ג רבי משה בנציון לוריא, כאשר למעלה משלוש שעות זימרו ניגוני שבת בהתעוררות הנפש, כאשר ביני לביני נשמעים דברי חיזוק והתעוררות לקראת הימים הנוראים.

בצפרא דשבתא הגיע הרב לתפילת שחרית בביהמ"ד ד'קהל האברכים', לאחר התפילה נערכה 'קידושא רבה', בה זכו בני הקהילה לשמוע דברי תורה, ברכה והדרכה לכבוד שב"ק.

לפנות המנחה זכו תלמידי הישיבה לצעירים 'אהבת שלום', הישיבה החדשה שנתייסדה השנה, לביקורו של הרב, אשר הביע התפעלותו מבחורי החמד תלמידי הישיבה, ואף מסר בפניהם שיעור 'פרקי אבות' מתובלים ושזורים בדברי מוסר וחסידית כהכנה לקראת הימים הנוראים הבעל"ט.

סעודת רעווא דרעווין ערך הרב ברוב עם בבית המדרש המרכזי, כשבמהלכה נשא הרב דברים חוצבים להבות אש במשנתו הטהורה של אביו, האדמו"ר מויז'ניץ, בשגב ההכנה הראויה לקראת הימים הנוראים, ועל עבודת האמונה אשר רבינו תמיד מחדיר בנו בכל עת ורגע. כן עורר את הציבור להרבות בלימוד התורה ובתפילה למען בריאותו השלימה של האדמו"ר.

לאחר תפילת מעריב עברו כל הקהל לאמירת א גוטע וואך.