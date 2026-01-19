הם מתרגמים את האיומים של משמרות המהפכה בזמן אמת, עוקבים אחרי הקריאות "מוות לישראל" ברחובות טהראן ומספקים הצצה נדירה לתוך הדיקטטורה המדממת | טל לוריא, ממקימי ערוץ הטלגרם "חדשות איראן", בראיון לאלי גוטהלף ב'כיכר FM', מסביר למה המשטר כבר לא מפחד מהאינטרנט ומה גרם לייאוש בקרב המפגינים: "ציפו שטראמפ יתקוף - וזה לא קרה" (כיכר FM)
הודו שוברת את הכלים: בעיצומו של מרוץ חימוש חוצה יבשות, ניו דלהי מצטיידת בעשרות כטב"מים סילוניים מסוג Berkut-BM. עם מהירות מסחררת שמותירה את מערכות המכ"ם הפקיסטניות חסרות אונים ויכולת השמדה כירורגית, הנשק הבלארוסי החדש מאיים להפוך את המלחמה הבאה בנתיבי הגבול לחד-צדדית לחלוטין (בעולם)
בעוד ממשל טראמפ ממשיך להצהיר על כוונתו לרכוש או להשתלט על האי האסטרטגי, אירופה מחשבת מסלול מחדש: כוח צבאי ראשון, הפועל מחוץ למסגרת נאט"ו, נחת בנוק | האם אנחנו בדרך לעימות חזיתי בין וושינגטון לבעלות בריתה הוותיקות? (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מקים בימים אלו את מועצת השלום האישית שלו, בה יעמוד לכל ימי חייו | תפקידה של מועצת השלום יהיה לפתור סכסוכים גלובליים - כאשר בתחילה תתמקד בעזה | לפי דיווח שפורסם הבוקר, אחד המוזמנים למועצת החדשה הוא נשיא רוסיה ולדימיר פוטין (חדשות)
אירופה עדיין בהלם מהכרזותיו האחרונות של טראמפ, כאשר איים להטיל מכסים על שמונה מדינות אם דרישתו לרכישת גרינלנד לא תתקבל | האיחוד האירופי יכול לנקוט בצעד קיצוני, הכולל סנקציות מסחר על ארה"ב - אך זה יגרור מלחמת סחר חסרת תקדים | וגם: כך יוכלו האירופאים לעקוף את המכסים של טראמפ (בעולם)
במכתב חסר תקדים ששלח טראמפ לראש ממשלת נורווגיהש דלף ועורר סערה דיפלומטית, הנשיא ארה"ב קושר בין אי-זכייתו בפרס נובל לשלום לבין דרישתו התוקפנית להשתלטות על גרינלנד | טראמפ כתב: "העולם אינו בטוח ללא שליטה מלאה שלנו" (חדשות בעולם)
אל מול האיום המוחשי של טיל ה"אורשניק" הרוסי, נשיא צרפת עמנואל מקרון נוטש את הדיפלומטיה המעודנת ויוצא בהכרזה "היבשת כולה נמצאת בכוונת" | זהו הרגע שבו המהירות של פוטין פוגשת את המציאות החדשה של פריז, ברלין ולונדון (חדשות בעולם)
האינטרנט חוזר לאיראן, ויחד אתו מתגלות לאט לאט הזוועות שהתרחשו במדינה בימים האחרונים | בניגוד לדבריו של טראמפ נראה כי ההוצאות להורג לא פסקו - אלא החמירו, כאשר מדיווח עלה ששלוש תליות מתבצעות במדינה מידי שעה | דיווח אחרון מעלה על 330,000 פצועים וכשמונת אלפים בני אדם שאיבדו את מאור עיניהם כתוצאה מידי כדורי ברזל על ידי אנשי המשטר (בעולם)
כוחות הביטחון באיראן השתמשו ברעלים נגד מפגינים, זה מה שעולה ממסמכים פנימיים שנחשפו בבריטניה | המסמכים חושפים שימוש בחומרים כימיים שגרמו למקרי מוות מאוחרים בערים המרכזיות| גורמים פוליטיים בבריטניה מגדירים את הראיות כאמינות ומצביעים על קושי בזיהוי החומר (חדשות)
סין, מי שהייתה עד לא מזמן המדינה המאוכלסת בתבל, ניצבת בפני משבר חסר תקדים | למרות ניסיונות נואשים של הממשל כולל מענקים כספיים, שיעור הילודה צנח לשפל היסטורי | האם הכל זה בגלל התקווה הרובוטית? (חדשות בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ החריף הלילה את הטון בנוגע להשתלטות על גרינלנד, לאחר איומי המכסים שהכריז על שמונה מדינות באירופה | קיר סטארמר מבריטניה שוחח בטלפון עם הנשיא האמריקני אך לא הצליח לשנות את דעתו בנושא (בעולם)
בעוד דונלד טראמפ מנסה להפוך את שיקום עזה למיזם עסקי יוקרתי, דרישת תשלום של מיליארד דולר מחברי "מועצת השלום" מעוררת סערה בינלאומית |השם החם ביותר במועצה העתידית טוני בלייר מסרב לגבות את המחיר (חדשות בעולם)
היום בתכנית 'כיכר FM' בהגשת אלי גוטהלף, טל לוריא מנהל ערוץ "חדשות באיראן" חושף את האמת המרה מאחורי חזרת הרשת לרחובות טהראן, ח"כ איתן גינזבורג מבטיח מהפכה בתחבורה הציבורית, וברשות החדשנות כבר נערכים למרוץ ה-AI הגלובלי עם מחשב העל • וגם התחזית המלאה לשבוע הקרוב וההימור המפתיע והמושלג של החזאי (כיכר FM)
המושל היהודי ג'וש שפירו שהיה מועמד לתפקיד סגן הנשיא, מעורר סערה בספר החדש שמוציא לאור | בספרו תיאר שאלות אנטישמיות שנשאל על ידי אנשיה של קמלה האריס בזמן שנבדק לתפקיד סגן הנשיא | התלונות של קמלה האריס על השירותים - והשקרים שכתבה בספרה (בעולם)
