הכח שמגן על כלל ישראל

"מאויבינו תחכמנו": המסר המפתיע של האדמו"ר מצאנז לתלמידי הישיבות

מאות תלמידי רשת ישיבות צאנז בנתניה ובחיפה פתחו אתמול (שני) את זמן אלול | לרגל הפתיחה זכו לשמוע דברות קודש - דברי נועם מהאדמו"ר מצאנז שהדגיש את חשיבות לימוד התורה ובפרט בתקופה זו | בסיום השיחה זכו הבחורים להתברך (עולם הישיבות - חסידים) 

פתיחת הזמן בישיבות צאנז (צילום: משה גולדשטיין )

מאות בחורי תלמידי ישיבות צאנז התחילו אתמול, יום שני טו"ב מנחם אב את סדר לימודם, ובכך נפתח 'זמן אלול' בקרב הישיבות אשר מושבם בנתניה ובחיפה.

הבחורים קיימו סדר לימוד של כמה שעות רצופות עד תפילת מנחה, לאחריה זכו לשמוע את דרשת פתיחת הזמן מהאדמו"ר מצאנז, אשר נשא דברים קרוב לשעה בו הפיח טללי חיזוק ותחייה לבחורים.

בין הדברים שנשא הרבי אחר פתיחה של דברי חיזוק, הדגיש הרבי את הכח העצום שיש לכל בחור שיושב ולומד, וזה מה שמחזיק את כל העולם ע"י לימוד התורה שהוא מגני ומצלא שמונע מכל מיני חבלה לפגוע ביהודים בכל העולם.

"מאויבי תחכמנו" המשיך הרבי לומר, "צריכים אנו ללמוד, במה האויב מתמקד, ממנו להתחכם, בזה צריך להתחזק, אם רואים בימים אלו מערכה נגד לומדי התורה ובחורי הישיבות, דבר זה צריך להיות כתמרור מורה דרך שדווקא בתחום זה יש להתחזק ולהגביר חיילים לתורה".

בסיום דברות הקודש עברו הבחורים בסך להתברך לקראת הזמן החדש.

