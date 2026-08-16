התחלה מרוממת כבר ביום הראשון של הזמן | האדמו"ר מפינסק קרלין חיזק את בחורי הישיבה בחורי פינסק קרלין, שפתחו בשבוע שעבר את הזמן החדש בהיכל הישיבה הגדולה בבני ברק, זכו להופעתו של האדמו"ר כבר ביום הראשון | תחילה התפלל האדמו"ר עמם תפילת יום כיפור קטן לרגל ערב ראש חודש, ולאחר תפילות מנחה וערבית ערך טיש לחיים לרגל ראש חודש אלול ונשא מדבריו לפני התלמידים לקראת הזמן החדש | צפו (עולם הישיבות)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | ג' באלול | 16.08.26